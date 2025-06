Därför är Grekland en av Natos största spenderare

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Flera militära svagheter

Men Grekland kan inte anses vara en militär stormakt. Detta eftersom landet har flera svagheter på området, rapporterar CNBC: gamla stridsvagnar, otränad och oprövad personal som har sin utrustningen spridd över flera öar.

Dessutom går en stor del av pengarna till import av vapen vilket innebär att Grekland är beroende av andra länder. För att ytterligare stärka sin försvarsförmåga bör Grekland satsa på inhemsk vapentillverkning, anser en försvarsanalytiker CNBC har talat med.

”Landet saknar fortfarande en stark inhemsk försvarsindustri, och en viktig prioritering framåt är att bygga upp och upprätthålla en inhemsk industriell bas som kan minska beroendet av utländska vapentillverkare,” säger Wolfango Piccoli.

Greklands premiärminister Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis välkomnar att fler Natoländer följer Greklands exempel och satsar mer på försvaret. (Foto: Christine Olsson/TT)

Ska investera ännu mer

Greklands premiärminister deltog under veckans Natotoppmöte i Haag. Premiärminister Kyriakos Mitsotakis har tidigare har uppmanat EU att stärka sitt försvar. Under onsdagen lyfte han fram Greklands försvarsplan på 25 miljarder euro och betonade att Grekland överträffar Natos försvarsmål, skriver The National Herald.

”Vi har konsekvent legat över tvåprocentsgränsen, även under de svåra åren av den ekonomiska krisen,” sade han och tillade att landet under de kommande 20 åren planerar att investera mer än 25 miljarder euro i sitt försvar.

Alla bör dela på bördan

Han betonade att alla 32 medlemmar i alliansen borde bidra för att uppnå eller överträffa det budgetmålen för att på så vis stärka Nato.

”Så jag välkomnar de beslut som toppmötet kan komma att fatta. Jag hoppas att alla medlemsländer tar sitt ansvar, för i slutändan bygger den här alliansen på förtroende och rättvis bördefördelning”.

