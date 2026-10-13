Andersson: Saknas möjlighet att bilda regering

Det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan.

Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en S-ledd regering för att stödja den. Centern vägrar dock att samarbete med en regering där V ingår.

Upp till talmannen

Det blir nu upp till riksdagens talman om riksdagen ändå ska hålla en omröstning om ifall Andersson kan tolereras som statsminister.

Jag står redo för en statsministeromröstning, säger hon.

Men hon tillägger:

I en sådan omröstning kommer jag att falla.

Hon pekar på att hon inte nått någon överenskommelse med andra partier om regeringssamarbete, därför väntas en majoritet i riksdagen trycka på rött för henne.

Andersson kan dock ändå se en mening med att hålla en statsministeromröstning, eftersom det ökar pressen i regeringsprocessen och det kan få partier att ändra ståndpunkter.

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Hon tycker att det rimligaste nu är att talmannen ger sonderingsuppdraget till Moderatledaren Ulf Kristersson.