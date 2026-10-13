S-ledaren Magdalena Andersson ser i dag inga förutsättningar för att bilda regering. Det är enligt henne inte meningsfullt att begära mer sonderingstid.
Andersson: Saknas möjlighet att bilda regering
Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen, säger Andersson på en pressträff.
Det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan.
Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en S-ledd regering för att stödja den. Centern vägrar dock att samarbete med en regering där V ingår.
Upp till talmannen
Det blir nu upp till riksdagens talman om riksdagen ändå ska hålla en omröstning om ifall Andersson kan tolereras som statsminister.
Jag står redo för en statsministeromröstning, säger hon.
Men hon tillägger:
I en sådan omröstning kommer jag att falla.
Hon pekar på att hon inte nått någon överenskommelse med andra partier om regeringssamarbete, därför väntas en majoritet i riksdagen trycka på rött för henne.
Andersson kan dock ändå se en mening med att hålla en statsministeromröstning, eftersom det ökar pressen i regeringsprocessen och det kan få partier att ändra ståndpunkter.
Hon tycker att det rimligaste nu är att talmannen ger sonderingsuppdraget till Moderatledaren Ulf Kristersson.
Ren S-regering
Om det blir en statsministeromröstning om Andersson kommer hennes regeringsalternativ att vara en ren S-regering. Hon understryker dock att det inte varit hennes huvudavsikt i hennes sonderingsarbete.
Det har nu gått en månad sedan valet. Andersson fick sitt första sonderingsuppdrag den 18 september. Hon gav dock upp försöken att bilda regering och lämnade tillbaka sitt uppdrag till talmannen 28 september, efter att Vänsterpartiet röstat på Moderaternas kandidat Andreas Norlén till talman i riksdagen.
Den 2 oktober fick Andersson på nytt uppdraget av talmannen. Resultatet redovisar hon nu för Norlén.