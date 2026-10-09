Omställningen: Tusentals europeiska vind- och solparker kan kapas av hackare

Stoppas med ett knapptryck

Hackare kan potentiellt stoppa vindkraftverk med ett knapptryck.

Forskarna identifierade totalt 8 547 exponerade system i 35 europeiska länder.

Av dessa var 7 942 kopplade till solenergianläggningar och 605 till vindkraft.

De flesta systemen bestod av inloggningssidor och administrativa gränssnitt. Men i omkring 181 fall bedömde forskarna att det skulle kunna vara möjligt att ta full kontroll över anläggningarnas drift.

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I ett uppmärksammat exempel hittades en webbsida för ett vindkraftverk där både aktuell elproduktion och anläggningens geografiska position visades.

På samma sida fanns knappar för att starta, stoppa och återställa turbinen.

Vissa av de exponerade systemen kunde dessutom styra flera turbiner eller hela vindkraftparker.

Spanien och Tyskland särskilt utsatta

Problemen är geografiskt ojämnt fördelade.

Spanien hade flest exponerade system kopplade till solkraft, totalt 2 766. Därefter följde Grekland med 1 860, Italien med 753 och Tyskland med 672.

När det gäller vindkraft låg Tyskland högst med 212 system, följt av Italien med 192.

Forskarna betonar att siffrorna sannolikt underskattar omfattningen eftersom endast system som säkert kunde kopplas till specifika anläggningar räknades.

Det betyder däremot inte att samtliga 8 547 system kan kapas utan lösenord eller att lika många kraftverk kan stängas av.

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Polen visar att hotet är verkligt

Riskerna är dock inte enbart teoretiska.

I december 2025 utsattes minst 30 vind- och solenergianläggningar i Polen för en samordnad cyberattack. En händelse som alltså kan bli betydligt vanligare framöver.

Energisäkerheten blir en affärsrisk

När allt fler kraftverk styrs på distans växer behovet av cybersäkerhet.

För energibolagen kan ett intrång innebära produktionsstörningar, ekonomiska förluster och kostsamma reparationer. I värsta fall kan större angrepp påverka samhällsviktig infrastruktur.

Forskarna uppmanar därför operatörerna att omedelbart ta bort känsliga administrationsgränssnitt från det öppna internet och stärka kontrollen över leverantörernas fjärråtkomst.

Problemet väntas bli allt viktigare när vind- och solkraftens andel av Europas elproduktion fortsätter att växa, fastställer Business AM vidare.

Den gröna omställningen handlar därmed inte längre enbart om att bygga fler kraftverk. Det gäller också att skydda dem från digitala angrepp.

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