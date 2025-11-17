Världens största batterilagringssystem byggs just nu i Indien. Bakom bygget finns Indiens näst rikaste man.
Omdiskuterad miljardär storsatsar på batterier
Mest läst i kategorin
Jättesatsning: Bygger nya kärnkraftverk för miljarder
Landet trappar upp sin kärnkraft för att minska kolberoendet och säkra framtidens energiförsörjning. Tjeckien tar nu ett historiskt stort steg i sin energiomställning. Vid den välkända kärnkraftsanläggningen Dukovany pågår ett omfattande arbete inför byggstarten av två nya reaktorer, en investering som uppgår till motsvarande 16,4 miljarder euro. Målet är tydligt: att minst fördubbla landets kärnkraftsproduktion …
Finland rustar mot fientliga fastighetsköp
Finland slår hårt mot ryskägda fastigheter och vill kunna häva gamla köp. Allt för rikets säkerhet. Med ett allt skarpare säkerhetsläge inför Finland allt hårdare tag mot utländska fastighetsköp. Men samtidigt riskerar människors rättigheter att begränsas, berättar finska Yle i en artikel. I artikeln intervjuas Minna Åhlander. Hon är forskare vid Chatham House i London …
Världens rikaste drar ifrån – nu kräver ekonomer en global krisplan
Hundratals framstående ekonomer och forskare larmar om att den ekonomiska ojämlikheten i världen har nått en kritisk nivå. I början av 2025 satt de 5 rikaste procenten i euroområdet på 45 procent av hushållens nettoförmögenhet, visar en rapport från Euronews. Sverige har enligt rapporten de största klasskillnaderna i Europa. Samtidigt har USA:s tio rikaste blivit …
Merz: Så ska Europa leda hela världen
Glöm Kina och Indien. Enligt förbundskansler Friedrich Merz är det Europa som formar hela världens framtid. Europa och EU är viktigare än någonsin. Viktigare för världen än länder som USA, Kina och Indien. Det menar den tyske förbundskanslern Friedrich Merz. Det var under en konferens i helgen som Merz höll tal vid Junge Union, som …
Ukraina skakas av 100-miljonersskandal: Pressen ökar på Zelenskyj
Ukraina drabbas av sin största korruptionshärva på åratal när en affär på 100 miljoner dollar kopplas till presidentens närmaste krets. Ukraina befinner sig mitt i sin största inrikespolitiska prövning sedan 2019. En omfattande korruptionsutredning, med misstänkta kickbacks på omkring 100 miljoner dollar kopplade till landets kärnkraftssektor, har utlöst en kris som når hela vägen in …
Indiens näst rikaste person, Gautam Adani, har berättat att han och hans företag Adani-gruppen, vill bygga vad han påstår vara världens största batterilagringssystem. Systemet skulle enligt Forbes ha en kapacitet på 3,5 gigawattimmar och ska enligt planerna byggas i Khavdaregionen i delstaten Gujarat i västra Indien.
Ligger långt fram
Enligt uppgifter från företaget är projektet redan nu långt gånget. Projektet innebär att 700 batteribehållare installeras och allt ska enligt planerna vara slutfört i mars 2026. Företaget har inte berättat vad investeringarna kommer att kosta.
”Energilagring är hörnstenen i en framtid driven av förnybar energi ”, säger Gautam Adani, ordförande för Adani Group, i uttalandet från förra veckan.
Läs mer: Nu är Gautam Adani världens tredje rikaste (Dagens PS)
Han fortsätter:
”Med detta banbrytande projekt sätter vi inte bara globala riktmärken, utan förstärker också vårt engagemang för Indiens energioberoende och hållbarhet.”
Långsiktiga planer
När projektet är slutfört planerar företaget att bygga ytterligare ett batterilagringssystem. Denna gång med med ytterligare kapacitet på 15 gigawattimmar senast i mars 2027.
Gruppen kommer att utöka sin kapacitet ytterligare till 50 gigawattimmar under de kommande fem åren. Detta kommer att stödja Indiens mål om nettonollutsläpp och globala klimatmål, som syftar till att generera 500 gigawatt förnybar energi senast 2030.
Lagringssystemet kommer att finnas i Khavda-parken för förnybar energi, utvecklad av Adani Green Energy, som täcker 538 kvadratkilometer. Det är nästan fem gånger så stort som Paris. Anläggningen producerar dagsläget 7,1 gigawatt el från sol- och vindkraft och förväntas nå sin fulla kapacitet på 30 gigawatt år 2029.
Läs mer: Miljardären åtalas i muthärva – Adani Groups aktier dyker (Dagens PS)
För den som undrar vem Gautam Adani är så har han en uppskattad förmögenhet på 68,4 miljarder dollar, enligt Forbes. Han är Indiens näst rikaste person och leder den Ahmedabad-baserade Adani Group.
Adani Group har intressen i flygplatser, cementtillverkning, ätbara oljor, energi, logistik, media, gruvdrift, hamnar, el och fastigheter. Här kan du läsa mer om honom.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Hej då cement – nu byggs framtiden av jord och gammal kartong
Cement har länge varit en självklarhet i byggvärlden. Vi ser det överallt – i bostäder, skolor, broar och höghus. Men bakom den hårda grå fasaden finns ett problem.? Cement är nämligen en av världens största utsläppskällor.? Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar. Samtidigt kastas …
"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul
Julen närmar sig och risken är stor att svenskarna bränner mer pengar än planerat. Flera psykologiska mekanismer gör december till en av årets dyraste månader. En färsk undersökning visar att svenskarna planerar att lägga omkring 3 050 kronor på julklappar i år. Samtidigt känner åtta av tio stress inför högtiden. Den kombinationen kan göra december …
Därför är dina arbetsdagar mycket längre än nödvändigt
Många av oss kliver in på jobbet med ambitionen att logga ut klockan 17. Ändå hamnar vi framför datorn långt efter att arbetsdagen borde vara slut.? Flexibla arbetsmodeller, digitala verktyg och möjlighet att skräddarsy arbetsdagen borde förvisso göra det enklare att logga ut i tid. Ändå fortsätter många att jobba långt efter att arbetsdagen borde …
Warren Buffett: Så har alla råd att investera
Wall Street-legendaren Warren Buffett, 95, menar att det finns ett recept som gör att alla kan investera, även den som har ont om pengar. Så här resonerar börsoraklet. Enligt Warren Buffett kan en enkel lösning att få fler att investera en S&P 500 indexfond. Detta är en strategi som Buffett återkommande rekommenderat, skriver Business Insider, …
Okänd elbil överraskar: Kör 1 044 kilometer utan att ladda
Elbilen imponerar stort när den klarade 1 044 kilometer utan ett enda laddstopp. Räckviddsångest är fortfarande en av de största orsakerna till att bilköpare tvekar inför att byta till elbil. Men en ny testkörning från Kina visar nu att gränserna snabbt flyttas. En sedanmodell utrustad med nästa generations batteriteknik klarade hela 1 044 kilometer på …