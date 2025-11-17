Omdiskuterad miljardär storsatsar på batterier

Indiens näst rikaste person, Gautam Adani, har berättat att han och hans företag Adani-gruppen, vill bygga vad han påstår vara världens största batterilagringssystem. Systemet skulle enligt Forbes ha en kapacitet på 3,5 gigawattimmar och ska enligt planerna byggas i Khavdaregionen i delstaten Gujarat i västra Indien.

Ligger långt fram

Enligt uppgifter från företaget är projektet redan nu långt gånget. Projektet innebär att 700 batteribehållare installeras och allt ska enligt planerna vara slutfört i mars 2026. Företaget har inte berättat vad investeringarna kommer att kosta.

”Energilagring är hörnstenen i en framtid driven av förnybar energi ”, säger Gautam Adani, ordförande för Adani Group, i uttalandet från förra veckan.

Han fortsätter:

”Med detta banbrytande projekt sätter vi inte bara globala riktmärken, utan förstärker också vårt engagemang för Indiens energioberoende och hållbarhet.”

Långsiktiga planer

När projektet är slutfört planerar företaget att bygga ytterligare ett batterilagringssystem. Denna gång med med ytterligare kapacitet på 15 gigawattimmar senast i mars 2027.

Gruppen kommer att utöka sin kapacitet ytterligare till 50 gigawattimmar under de kommande fem åren. Detta kommer att stödja Indiens mål om nettonollutsläpp och globala klimatmål, som syftar till att generera 500 gigawatt förnybar energi senast 2030.

Lagringssystemet kommer att finnas i Khavda-parken för förnybar energi, utvecklad av Adani Green Energy, som täcker 538 kvadratkilometer. Det är nästan fem gånger så stort som Paris. Anläggningen producerar dagsläget 7,1 gigawatt el från sol- och vindkraft och förväntas nå sin fulla kapacitet på 30 gigawatt år 2029.

För den som undrar vem Gautam Adani är så har han en uppskattad förmögenhet på 68,4 miljarder dollar, enligt Forbes. Han är Indiens näst rikaste person och leder den Ahmedabad-baserade Adani Group.

Adani Group har intressen i flygplatser, cementtillverkning, ätbara oljor, energi, logistik, media, gruvdrift, hamnar, el och fastigheter. Här kan du läsa mer om honom.