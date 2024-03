Nytt stöd till Ukraina på väg

Internationella tankesmedjan ISW, Institute for the Study of War, har initierat följt utvecklingen i Ukraina ända sedan den ryska invasionen i februari 2022.

Nu kommer en ny rapport från ISW om hur man ser utvecklingen i kriget.

ISW rapporterar om ukrainska framgångar kring helgen, bland annat i form av den framgångsrika drönarattacken mot ett ryskt oljeraffinaderi i Krasnodar Krai.

Attack med drönare

En rysk militärbloggare hävdar att två av 17 drönare träffade anläggningen men påpekar samtidigt att det var den nionde ukrainska attacken mot ett ryskt oljeraffinaderi den senaste veckan.

En annan rysk militärbloggare ISW talar om att attacker mot oljeraffinaderier är allvarligare än de mot bränsledepåer, eftersom de internationella sanktionerna mot Ryssland gör det svårare för landet att reparera tekniskt komplexa anläggningar.