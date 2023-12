Nytt beslut: Finland stänger gränsen igen

Finland öppnade två gränsövergångar mot Ryssland under onsdagen efter att samtliga hade varit stängda under två veckor. Beslutet att öppna gränsen varade dock inte länge eftersom runt 50 asylsökande tog sig över gränsen till Finland. Den kommer därmed stängas igen under fredagskvällen och förbli stängd, åtminstone till 14 januari.

“Jag betonar att det är nödvändigt att stänga den östra gränsen helt och hållet igen för att kontrollera gränssituationen”, säger inrikesminister Mari Rantanen, enligt Aftonbladet.

Finland skyller på Ryssland

Den finska regeringen kallar asylströmmen för “hybridkrigföring” som är arrangerad från ryskt håll.

”Verksamheten är kopplad till internationell brottslighet. Verksamheten och hotet om att den ökar utgör ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i Finland”, uppger det finska inrikesdepartementet vidare, skriver Expressen.

Kan söka asyl på andra sätt

Innan Finland stängde samtliga gränsövergångar kom det upp emot 900 asylsökande under förra månaden, från länder som Somalia, Syrien och Pakistan. Nu kommer även gränsövergångarna vid Vaalimaa och Niirala att stängas men asylsökande kommer fortsatt att kunna söka asyl vid finska hamnar och flygplatser, berättar The Guardian.

