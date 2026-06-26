Längre räckvidd är en stor fördel för Ukraina när man nu har fått tillgång till nya drönare. För Ryssland innebär det däremot ett hot.
Nya drönare når långt in i Ryssland – förändrar kriget
Ukraina har under våren stärkt sin position i drönarkriget mot Ryssland.
Det märks inte minst genom att man genomför allt fler attacker mot mål långt bakom frontlinjen.
Med hjälp av nya drönarmodeller med längre räckvidd riktas anfallen mot luftvärn, ammunitionslager, bränsledepåer och annan viktig infrastruktur i Ryssland.
Ökar intensiteten
Enligt ett reportage från Yle opererar Ukrainas drönarenhet SBS från dolda positioner i skogsområden nära fronten.
Förbandet använder bland annat den nyutvecklade spaningsdrönaren Shark M för att lokalisera mål, leda artillerield och samordna robotattacker mot ryska positioner.
Strategin bygger på att försvåra Rysslands möjligheter att försörja sina styrkor genom att slå mot logistik, transportleder och energianläggningar.
Under de senaste månaderna har Ukraina därför intensifierat attackerna mot bränslelager, raffinaderier, hamnar och andra mål även långt inne på ryskt territorium.
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Lång räckvidd på ny drönare
Samtidigt har rapporter på ryska sociala medier pekat på växande problem med bränsleförsörjningen vid fronten och på det annekterade Krim.
Flera viktiga broförbindelser mellan Krim och södra Ukraina har dessutom förstörts, vilket ytterligare försvårar transporterna till de ryska styrkorna.
Den nya Shark M-drönaren uppges ha en räckvidd på omkring 180 kilometer och en flygtid på upp till sju timmar.
Modellen har även fått förbättrat skydd mot elektronisk krigföring, något som blivit allt viktigare i takt med att båda sidor utvecklar metoder för att störa eller slå ut motståndarens drönare.
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Utvecklingen fortsätter
Ukrainas framgångar inom drönarkrigföringen förklaras också av en snabb utveckling av ny teknik och en kraftigt utökad inhemsk produktion.
Landet har dessutom byggt upp det digitala ledningssystemet Delta, där information från olika drönaroperationer samlas och delas mellan militära förband för att förbättra samordningen.
Många av de soldater som arbetar med drönarsystemen har teknisk bakgrund från det civila, och rekryteringen till drönarförbanden har ökat sedan den fullskaliga invasionen inleddes 2022.
Samtidigt fortsätter utvecklingen av nya drönarplattformar i snabb takt, där erfarenheter från striderna omsätts i förbättrad räckvidd, precision och motståndskraft mot ryska motåtgärder.
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