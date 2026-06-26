Nya drönare når långt in i Ryssland – förändrar kriget

Med hjälp av nya drönarmodeller med längre räckvidd riktas anfallen mot luftvärn, ammunitionslager, bränsledepåer och annan viktig infrastruktur i Ryssland.

Ökar intensiteten

Enligt ett reportage från Yle opererar Ukrainas drönarenhet SBS från dolda positioner i skogsområden nära fronten.

Förbandet använder bland annat den nyutvecklade spaningsdrönaren Shark M för att lokalisera mål, leda artillerield och samordna robotattacker mot ryska positioner.

Strategin bygger på att försvåra Rysslands möjligheter att försörja sina styrkor genom att slå mot logistik, transportleder och energianläggningar.

Under de senaste månaderna har Ukraina därför intensifierat attackerna mot bränslelager, raffinaderier, hamnar och andra mål även långt inne på ryskt territorium.

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