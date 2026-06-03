Åtgärden är ett försök från president Donald Trump att återuppbygga den tullmur som USA:s högsta domstol ogiltigförklarade i fjol.
Ny tulloffensiv från USA mot 60 länder
Trumpregeringen har presenterat hot om en ny tullmur mot ett 60-tal länder, inklusive EU.
Det handlar om tullar på 10,0–12,5 procent som ska motiveras av vad som framkommit i en USA-utredning om varor som påstås ha tillverkats genom tvångsarbete.
Åtgärden är ett försök från president Donald Trump att återuppbygga den tullmur som USA:s högsta domstol ogiltigförklarade i fjol.
EU, Kanada, Mexiko, Storbritannien och Taiwan hotas av den lägre tullsatsen på 10 procent, enligt ett uttalande från det amerikanska handelsrepresentantkontoret (USTR).
Samtidigt drabbas produkter från Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Brasilien och Schweiz av en högre tullsats på 12,5 procent.
Tullarna bygger på utredningar enligt vad som kallas Section 301 i en amerikansk handelslag från 1974.
Det här får enorma konsekvenser eftersom Section 301 är ett extremt kraftfullt verktyg som sannolikt inte kommer att rivas upp. Man har nu öppnat dörren för en lång rad nya tulljusteringar och icke-tariffära åtgärder, säger Deborah Elms, handelspolitisk chef vid Hinrich Foundation i Singapore, till Bloomberg.