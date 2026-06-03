Ny tulloffensiv från USA mot 60 länder

Åtgärden är ett försök från president Donald Trump att återuppbygga den tullmur som USA:s högsta domstol ogiltigförklarade i fjol.

EU, Kanada, Mexiko, Storbritannien och Taiwan hotas av den lägre tullsatsen på 10 procent, enligt ett uttalande från det amerikanska handelsrepresentantkontoret (USTR).

Samtidigt drabbas produkter från Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Brasilien och Schweiz av en högre tullsats på 12,5 procent.

Tullarna bygger på utredningar enligt vad som kallas Section 301 i en amerikansk handelslag från 1974.

Det här får enorma konsekvenser eftersom Section 301 är ett extremt kraftfullt verktyg som sannolikt inte kommer att rivas upp. Man har nu öppnat dörren för en lång rad nya tulljusteringar och icke-tariffära åtgärder, säger Deborah Elms, handelspolitisk chef vid Hinrich Foundation i Singapore, till Bloomberg.