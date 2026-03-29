Ny svensk DNA-teknik avslöjar brottslingar

Genetikern Eran Elhaik vid Lunds universitet har utvecklat ett AI-baserat verktyg som kan bidra till kriminaltekniska utredningar. Tekniken bygger på att använda miljö-DNA.

”Användningen av miljö-DNA öppnar en ny dimension för brottsbekämpande myndigheter. Det kan förbättra noggrannheten och förkorta handläggningstiden i utredningar”, säger Elhaik.

Alla platser har sitt eget DNA

Miljö-DNA är ett begrepp som syftar på all den arvsmassa som finns naturligt på en viss geografisk plats.

Alla miljöer – allt från stadsgator och kollektivtrafik till skogar och sjöar – har sin egen särskilda blandning av genetiskt material från de olika organismer som finns på just den platsen.

Det kan handla om DNA-spår från bakterier, virus, svampar, pollen.

När du rört vid föremål, växter eller jord på en viss plats så får du dess miljö-DNA på din hud.

I kriminaltekniska sammanhang är det intressant eftersom man den vägen kan få hjälp med att avslöja var brottsmisstänkta personer befunnit sig.

Även föremåls geografiska historia kan spåras med den nya tekniken.

”Exempelvis skulle polisen kunna få fram geografisk information om en bomb, en drönare eller narkotika”, säger Eran Elhaik.

