Ett AI-baserat verktyg som kan hjälpa polisen, har utvecklats i Lund. Det handlar om att använda miljö-DNA för att ge polisen ledtrådar.
Ny svensk DNA-teknik avslöjar brottslingar
Var har den eller de misstänkta varit innan brottet begick? Var tillverkades en bomb eller ett parti knark?
Nu kommer en ny teknik, utvecklad vid Lunds universitet, som kan ge polisen ledtrådar till svaren på den typen av frågor.
Genetikern Eran Elhaik vid Lunds universitet har utvecklat ett AI-baserat verktyg som kan bidra till kriminaltekniska utredningar. Tekniken bygger på att använda miljö-DNA.
”Användningen av miljö-DNA öppnar en ny dimension för brottsbekämpande myndigheter. Det kan förbättra noggrannheten och förkorta handläggningstiden i utredningar”, säger Elhaik.
Alla platser har sitt eget DNA
Miljö-DNA är ett begrepp som syftar på all den arvsmassa som finns naturligt på en viss geografisk plats.
Alla miljöer – allt från stadsgator och kollektivtrafik till skogar och sjöar – har sin egen särskilda blandning av genetiskt material från de olika organismer som finns på just den platsen.
Det kan handla om DNA-spår från bakterier, virus, svampar, pollen.
När du rört vid föremål, växter eller jord på en viss plats så får du dess miljö-DNA på din hud.
I kriminaltekniska sammanhang är det intressant eftersom man den vägen kan få hjälp med att avslöja var brottsmisstänkta personer befunnit sig.
Även föremåls geografiska historia kan spåras med den nya tekniken.
”Exempelvis skulle polisen kunna få fram geografisk information om en bomb, en drönare eller narkotika”, säger Eran Elhaik.
Gör det möjligt stödja polisen
Miljö-DNA är ett växande forskningsfält, men har inte tidigare använts i kriminaltekniska sammanhang. Med det nya analysverktyg Eran Elhaik utvecklat är det möjligt.
Kartläggningen av olika platsers miljö-DNA pågår världen över via det internationella konsortiet Metasub.
Insatserna bidrar till att bygga upp en global databas över den lokala arvsmassan från olika platser.
Det var via engagemanget i Metasub Eran Elhaik fick idén att utveckla en teknik som skulle kunna knyta samman potentialen hos miljö-DNA med polisens behov.
Med nystartade företaget MicroDentify Sweden AB hoppas Eran Elhaik att hans AI-verktyg ska bana väg för en ny era bevismaterial och förbättrade brottsutredningar.
Började i Stockholm
Hittills har Stockholm varit den enda svenska stad som funnits med i den internationella kartläggningen av miljö-DNA.
Men nu har Eran Elhaik och hans kollegor, med extra hjälp från ett antal universitetsstudenter, samlat in hundratals prover även från Malmö, Lund och Göteborg för att bidra ytterligare till kartläggningen.
”Vi förfinar nu våra verktyg för att kunna identifiera specifika stadsdelar i Malmö för att förbättra brottsförebyggande arbete”, säger Eran Elhaik som inlett ett samarbete med Malmö-polisen.
Fakta /Tekniken
Insamlingsprocessen börjar med provtagning av exempelvis jord, en yta eller en kroppsdel. Proverna skickas sedan till ett särskilt laboratorium som kan få fram korta fragment av miljö-DNA ur provmaterialet.
Med hjälp av en dataanalys kopplas sedan DNA-fragmenten samman med vilka olika organismer fragmenten tillhör. Sista steget är det AI-drivna verktyg som har till uppgift att knyta analyssvaret till en geografisk plats.
(Källa: Lunds universitet)
Fakta/Kartläggningen
Kartläggningen av miljö-DNA tog fart för drygt 10 år sedan via Metasub, vars syfte är att på bred front utforska och synliggöra mikroorganismernas ekosystem i urbana miljöer.
Hittills har fokus främst legat på städer och kollektivtrafik. Totalt 15 000 prover har tagits från tunnelbanemiljöer och annan kollektivtrafik i 60 städer runt om i världen.
(Källa: Lunds universitet)