Ny rapport: “Domedagsglaciären” smälter snabbare än tidigare trott

“Domedagsglaciären” eller Thwaites-glaciären i Antarktis är redan sedan tidigare nära kollaps enligt forskare.

De tidigare globala prognoserna kring smältningen av havsisarna kan ha varit helt felaktiga.

Det visar en ny rapport som släpptes på måndagen i den amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kraftig smältning av “domedagsglaciären”

Det handlar om relativt varmt salt havsvatten som trycker på under den enorma “domedagsglaciären” i större utsträckning än tidigare trott – vilket orsakar “kraftig smältning” och att de tidigare prognoserna i vad det innebär för att havsnivåerna kan stiga, kraftigt underskattades, enligt CNN.