Nu rullas EU:s nya försvarssatsning ut – utan förare

EU militär
Till skillnad från dessa fordon, ska COMMANDS-projektet kunna köra helt utan förare. Genrefoto (Foto: Julio Cortez/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

I Spanien har Europas första helt autonoma militärkonvoj visats upp efter flera års utveckling. 

Bakom projektet står det EU-finansierade konsortiet COMMANDS (Convoy Operations with Manned-unManneD Systems), lett av det spanska flyg- och försvarsföretaget Sener. 

Projektet har genomförts tillsammans med 21 europeiska partners och finansierats av Europeiska försvarsfonden, som gått in med 24,8 miljoner euro.

Självkörande fordon i militär formation

Vid demonstrationen visade COMMANDS-projektet hur en flotta av markfordon kan köra i konvoj utan förare. Fordonen styrs av Naviground, ett system utvecklat av Sener.

Tekniken bygger på en kombination av sensorer, artificiell intelligens, maskininlärning och 5G-kommunikation, vilka tillsammans gör att fordonen både kan förstå sin omgivning och röra sig självständigt. Systemet har tidigare testats på militära fordon, bland annat ett logistikfordon och flera stridsvagnar.

I en promotionsvideo beskrev företaget Naviground som ”ett av de stora hemliga vapnen” för att förbättra hur militära fordon samarbetar och utbyter information. Det berättar Euronews

Klarar svåra miljöer

Enligt COMMANDS-gruppen är tekniken utvecklad för att fungera även i så kallade ”ostrukturerade” miljöer – där terrängen är svår eller där satellitsignaler är svaga. 

Målet är att öka säkerheten och effektiviteten i militära transporter, både på marken och i samverkan med obemannade flyg- och marksystem.

EU vill stärka sitt försvar

Projektet är en del av EU:s satsning på att rusta upp, stärka och modernisera Europas försvar.

Enligt EU-kommissionen är autonoma drönare, obemannade system och AI-baserade försvarsapplikationer områden där Europa måste bli självförsörjande och snabbare kunna ”utforma, utveckla, tillverka och leverera” ny teknik.

Sener har inte kommenterat fler detaljer, men demonstrationen i Spanien visar att EU nu går från ord till handling i arbetet med att modernisera sitt försvar.

Vill du veta hur EU ska vara redo för krig till 2030? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

AIEUMilitärTeknik
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

