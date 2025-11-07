I Spanien har Europas första helt autonoma militärkonvoj visats upp efter flera års utveckling.
Nu rullas EU:s nya försvarssatsning ut – utan förare
Mest läst i kategorin
Orbán till Vita huset – hoppas på undantag från sanktioner
Ungerns premiärminister Viktor Orbán reser till Vita huset för att diskutera USA:s nya sanktioner mot rysk olja – och hoppas få stöd från president Donald Trump. Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar släppa taget om den ryska oljan. Nu reser han till Vita huset för att be president Donald Trump om undantag från USA:s sanktioner, ett …
Ukraina slår till hårt mot Rysslands energi – hittat svag punkt
Ukraina fortsätter att slå till hårt mot Rysslands energisektor. Rysk energi göder kriget och ukrainska drönare gör nu sitt bästa för att stoppa flödet. Ukraina fortsätter att slå till mot Rysslands energisektor – som står bakom de stora pengarna till kriget i Ukraina. Ukraina slår till mot Rysslands energi Den senaste attacken var mot oljeraffinaderiet …
Kanada gör som Norge – startar ny investeringsfond
Kanada följer i Norges fotspår och startar en ny investeringsfond. Landet vill utnyttja sina fyndigheter av kritiska metaller. Den nya statliga investeringsfonden Critical Minerals Investment Fund gäller kritiska mineraler och ska hålla runt 2 miljarder kanadensiska dollar, eller runt 13,5 miljarder kronor, enligt Oilprice. Kanada vill stärka egna landet Planerna klubbades igenom tidigare i veckan …
Klimatmötet hålls i Amazonas – nytt fokus på skogen
Klimatmötet COP30 kommer för första gången hållas i Amazonas regnskogar. Nytt fokus kommer vara på världens skogar. Världsledarna kommer bege sig till Belém i norra Braslien inom kort. Klimatmötet hålls vid Amazonas På måndag sätter klimatmötet COP30 igång och det är första gången det kommer hållas i anslutning till Amazonas enorma regnskogar. Det finns en …
Expertlarmet: "Autokrati under Trump”
Hon har varnat för auktoritära regimer i decennier. Nu riktar Anne Applebaum blicken mot sitt eget hemland. I en intervju med Financial Times-profilen Gideon Rachman beskriver den amerikanska historikern och Pulitzerprisbelönade journalisten Anne Applebaum en regering som bryter lagar, tystar motstånd och använder statens maktmedel för politisk kontroll. Applebaum menar att Trumps administration tillämpar en …
Bakom projektet står det EU-finansierade konsortiet COMMANDS (Convoy Operations with Manned-unManneD Systems), lett av det spanska flyg- och försvarsföretaget Sener.
Projektet har genomförts tillsammans med 21 europeiska partners och finansierats av Europeiska försvarsfonden, som gått in med 24,8 miljoner euro.
Självkörande fordon i militär formation
Vid demonstrationen visade COMMANDS-projektet hur en flotta av markfordon kan köra i konvoj utan förare. Fordonen styrs av Naviground, ett system utvecklat av Sener.
Tekniken bygger på en kombination av sensorer, artificiell intelligens, maskininlärning och 5G-kommunikation, vilka tillsammans gör att fordonen både kan förstå sin omgivning och röra sig självständigt. Systemet har tidigare testats på militära fordon, bland annat ett logistikfordon och flera stridsvagnar.
I en promotionsvideo beskrev företaget Naviground som ”ett av de stora hemliga vapnen” för att förbättra hur militära fordon samarbetar och utbyter information. Det berättar Euronews.
Senaste nytt
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Klarar svåra miljöer
Enligt COMMANDS-gruppen är tekniken utvecklad för att fungera även i så kallade ”ostrukturerade” miljöer – där terrängen är svår eller där satellitsignaler är svaga.
Målet är att öka säkerheten och effektiviteten i militära transporter, både på marken och i samverkan med obemannade flyg- och marksystem.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
EU vill stärka sitt försvar
Projektet är en del av EU:s satsning på att rusta upp, stärka och modernisera Europas försvar.
Enligt EU-kommissionen är autonoma drönare, obemannade system och AI-baserade försvarsapplikationer områden där Europa måste bli självförsörjande och snabbare kunna ”utforma, utveckla, tillverka och leverera” ny teknik.
Sener har inte kommenterat fler detaljer, men demonstrationen i Spanien visar att EU nu går från ord till handling i arbetet med att modernisera sitt försvar.
Vill du veta hur EU ska vara redo för krig till 2030? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Europa frös ryska tillgångar – men var är pengarna?
Bara Belgien har valt att redovisa i detalj hur mycket ryska frysta pengar man har i landet. Nu växer trycket på övriga länder att bli mer transparenta. För ett och ett halvt år bestämde sig EU och G7-länderna för att frysa ryska statsmedel. Men det är fortfarande oklart var huvuddelen av dessa tillgångar finns. Förutom …
"Vi står bakom dig" – men inte alla jublar över Musks lön
Elon Musk närmar sig dollarbiljonärsstatus, men rekordlönen splittrar marknaden och får både beröm och kritik. Elon Musk får sitt rekordpaket på 1 biljon dollar. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den nya ersättningen, vilket gör det till det största vd-avtalet i historien. Aktien steg efter beskedet, men synen på beslutet går isär bland …
Axfoods vd: "Jag ser jättestor fortsatt potential i lågpris"
"Innan inflationen stack så var butiksläget den viktigaste faktorn i våra kundundersökningar. Men sen gick prisvärde om och vi ser ingen avmattning alls i den trenden nu trots att kunderna börjat få lite mer i plånboken", berättar Axfoods vd och koncernchef Simone Margulies för Dagens PS. Nu lanserar dagligvarukedjan "Willys 5.0" samtidigt som man vill …
Här är de bästa investeringarna de kommande 25 åren
AI, råvaror, försvar och tillväxtmarknader i Asien toppar framtidens investeringar om man får tro åtta erfarna experter. De blickar fram mot år 2050 och pekar ut både gamla giganter och nya uppstickare som kan dominera nästa kvartsekel. Tänk om du bara fick välja en investering att behålla i 25 år. Vad skulle det bli? Det …
Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön
Framtiden för flyget ser faktiskt ljus ut, säger Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i detta tv-inslag om bland annat Arlanda. Människor älskar att resa, och trots pandemins härdsmälta är vi nu tillbaka på 95 procent av de gamla volymerna. Globalt fördubblas flygandet vart tjugonde år. I Indien bygger man tusen nya flygplatser, i Kina rullar …