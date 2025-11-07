Nu rullas EU:s nya försvarssatsning ut – utan förare

Bakom projektet står det EU-finansierade konsortiet COMMANDS (Convoy Operations with Manned-unManneD Systems), lett av det spanska flyg- och försvarsföretaget Sener.

Projektet har genomförts tillsammans med 21 europeiska partners och finansierats av Europeiska försvarsfonden, som gått in med 24,8 miljoner euro.

Självkörande fordon i militär formation

Vid demonstrationen visade COMMANDS-projektet hur en flotta av markfordon kan köra i konvoj utan förare. Fordonen styrs av Naviground, ett system utvecklat av Sener.

Tekniken bygger på en kombination av sensorer, artificiell intelligens, maskininlärning och 5G-kommunikation, vilka tillsammans gör att fordonen både kan förstå sin omgivning och röra sig självständigt. Systemet har tidigare testats på militära fordon, bland annat ett logistikfordon och flera stridsvagnar.

I en promotionsvideo beskrev företaget Naviground som ”ett av de stora hemliga vapnen” för att förbättra hur militära fordon samarbetar och utbyter information. Det berättar Euronews.