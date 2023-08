Niger: Juntan ignorerar ultimatum

Det var den 26 juli en militärjunta, som kallar sig National Council for the Safeguarding of the Fatherland, tog makten i Niger och fängslade den demokratiskt valde presidenten Mohamed Bazoum.

Kuppen fördömes av större delen av världen inklusive, USA och EU liksom av det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas.

Ultimatum har gått ut

Ecowas, med 15 medlemsländer, gav juntan en vecka på sig att låta landet återgå till ordningen och återinställa den valda regeringen.

Annars hotade man militärjuntan med att ta till våld i en intervention.

Tidsfristen löpte ut söndag kväll och i väntan på den har många länder evakuerat ambassadpersonal och medborgare från Niger.

USA och Storbritannien har dessutom akut avbrutit sina biståndsprogram.