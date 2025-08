Netanyahu väntas beordra ockupation av hela Gaza

”Tärningen är kastad – vi siktar på en fullständig ockupation av Gazaremsan”, ska Netanyahu ha sagt enligt uppgifter från högt uppsatta tjänstemän till nyhetssajten Ynet.

Säkerhetskabinettet ska sammankallas i veckan, möjligen redan under tisdagen, enligt uppgifter.

Israels militär har upprepade gånger varnat för att en sådan strategi, inklusive utvidgade markoperationer, kan försämra situationen för den Hamashållna gisslan som fortfarande är i livet. Dessutom varnas för destabiliserande konsekvenser i regionen, enligt medier. Men Netanyahu ska ha antytt att Eyal Zamir, generallöjtnant och stabschef inom den israeliska militären (IDF), bör avgå om han inte skriver under på planerna, rapporterar The Times of Israel.

Israels militär kontrollerar i nuläget omkring 75 procent av Gaza. Under den nya planen skulle militären ta över även den sista fjärdedelen. Exakt vad det skulle betyda för de drygt två miljoner palestinier som bor i Gaza samt för hjälporganisationer som vill verka där är oklart.

Terrorstämplade Hamas, som styr i Gaza och vars attack mot Israel i oktober 2023 utlöste det pågående kriget, ska ha avfärdat uppgifterna om Netanyahus Gazaplaner som ”repetitiva, värdelösa och något som inte påverkar våra beslut”, enligt The Jerusalem Post.