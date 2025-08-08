Det är kört. Enligt forskning från NASA kommer syret på jorden att ta slut, och nära allt liv på jorden kommer att försvinna. Men inte riktigt ännu.
NASA: Då tar syret slut på jorden
Forskare på Toho University och den amerikanska rymdmyndigheten NASA har undersökt hur länge syret kommer att räcka till för att upprätthålla liv på jorden genom en simulation av atmosfärens långsiktiga utveckling.
Resultatet är nedslående.
“Vi finner att framtida syrebrist är en oundviklig konsekvens av ökande solflöden”, skriver forskarna i Nature.
Solen kommer att bli varmare
Bakgrunden är solens naturliga utveckling. Likt andra stjärnor som observerats kommer solens temperatur stiga över tid. Så småningom kommer denna process att bryta ned koldioxidmolekyler i atmosfären på jorden, vilket i sin tur stör processen där växter fotosyntetiserar och producerar syre. Istället ökar koncentrationen av metan, vilket gör luften giftig.
Utan syre försvinner ozonlagret, och jorden utsätts för dödliga nivåer av solstrålning. Planeten kommer att återgå till hur det såg ut före liv uppstod – en stor obebodd rymdsten likt andra planeter i vårt solsystem.
”Efter den stora syrebristen kommer atmosfären att kännetecknas av höga metanhalter, låga koldioxidnivåer och avsaknad av ett ozonlager. Jordsystemet kommer sannolikt att vara en värld befolkad av anaeroba livsformer”, sammanfattar Kazumi Ozaki, biträdande professor vid Toho University.
Oåterkallerlig process
Tuffa tider. Med rymdmått mätt är prognosen också att processen där syrenivåerna sjunker kommer att börja relativt snart – om sisådär 10 000 år, skriver den franska sajten Linternaute som också uppmärksammar forskningen. Processen är oåterkallerlig och syrenivåerna skulle över tid bli en miljard gånger lägre än i dag och processen skulle ta en miljard år.
Någonstans på vägen är det kört för människan som kommer att kvävas av syrebrist, och möjligheten till liv för vår art (i alla fall på jorden) är över. Förr eller senare kommer också planeten jorden att slukas helt av solen när den blir en så kallad röd jätte. Men då har människan alltså redan dött av syrebrist för längesedan.
“Inget datum för slutet av mänskligt liv har fastställts, men den gradvisa förändringen av miljöförhållandena skulle kunna leda till dess försvinnande långt före miljardårshorisonten”, skriver Linternaute.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
