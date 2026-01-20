Dagens PS
Miljardär köper ranch – fyra gånger större än New York

Pathfinder Ranches är fyra gånger större än staden New York.
Pathfinder Ranches är fyra gånger större än staden New York. (Foto: Pathfinder Ranches)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

En vd har precis köpt en ranch i delstaten Wyoming som är fyra gånger större än hela New York City. Prislappen på över 700 miljoner är inga problem, när marken kommer dra in ännu mer pengar.

Det handlar om ett stycke mark som är över 370 000 hektar, flera gånger större än hela staden New York och även större än delstaten Rhode Island.

Prislappen hamnade till slut på 79,5 miljoner dollar eller drygt 730 miljoner kronor.

Miljardär äger stora markområden

Att lägga beslag på ranchen som går under namnet Pathfinder Ranches är dock inget problem för lokalpolitikern Christopher Robinson, som även är vd för Ensign Group, ett amerikanskt vårdföretag som är verksamt över stora delar av USA.

Han äger redan stora markområden och med den nya investeringen förväntar han sig att pengarna växer när han tänker satsa på boskapsuppfödning – en näring som har visat starka siffror på sistone, enligt New York Post.

“Vi älskar land och vatten. Vi anser att det är en god långsiktig investering och uppskattar de möjligheter det ger oss att agera som förvaltare av en del av Guds skapelse”, uppger Robinson i ett uttalande.

Upptar en procent av delstaten

Det nya stycket mark upptar en procent av hela Wyoming och är en av det största rancherna i delstaten, består av fyra fastigheter och har funnits på plats sedan 1870-talet.

Det är en sann dröm för markägare i Klippiga bergen och ranchen har redan tusentals nötboskap, som nu kan bli ännu fler när Robinson tar över.

Riktiga Vilda Västern

Som taget ur Vilda Västern ligger ranchen även omgiven av vildmark med ett rikt djurliv som hjortar, örnar och andra rovfåglar.

Pathfinder Ranches ligger dock över genomsnittsboendet för de flesta cowboys som har velat slå sig ner på prärien.

För en modern cowboy

Ranchen består av ranchhus, uthus, lador, en ridgård och en kyrka som är utspridda över de fyra markområdena.

Det stora ranchhuset har totalt nio sovrum och åtta badrum – tillräckligt för en modern cowboy med några miljarder på kontot, med andra ord.

Ranchen har även en kyrka – i sann amerikansk stil.
Ranchen har även en kyrka – i sann amerikansk stil. (Foto: Swan Land Company)

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.

