Miljardär köper ranch – fyra gånger större än New York

Det handlar om ett stycke mark som är över 370 000 hektar, flera gånger större än hela staden New York och även större än delstaten Rhode Island.

Prislappen hamnade till slut på 79,5 miljoner dollar eller drygt 730 miljoner kronor.

Miljardär äger stora markområden

Att lägga beslag på ranchen som går under namnet Pathfinder Ranches är dock inget problem för lokalpolitikern Christopher Robinson, som även är vd för Ensign Group, ett amerikanskt vårdföretag som är verksamt över stora delar av USA.

Han äger redan stora markområden och med den nya investeringen förväntar han sig att pengarna växer när han tänker satsa på boskapsuppfödning – en näring som har visat starka siffror på sistone, enligt New York Post.

“Vi älskar land och vatten. Vi anser att det är en god långsiktig investering och uppskattar de möjligheter det ger oss att agera som förvaltare av en del av Guds skapelse”, uppger Robinson i ett uttalande.