Långt från Hollywood – bor Alicia Vikander i Lissabon med två barn

En psykolog i vardande

Vikander funderade länge på att bli psykolog som sin pappa, men landade till slut i skådespeleriet. I intervjun med Vanity Fair berättar hon om den dramatiska vägen dit: en förstörd danskarriär, tvivel, graviditet under inspelning – och till slut, ett ja till rollen i The Light Between Oceans där hon träffade sin man Michael Fassbender.

De har valt att leva helt utanför offentligheten. “Vi pratar inte om varandra i pressen”, säger hon. Och det gör de inte heller – paret har bott i Lissabon i flera år och håller barnen långt från kamerorna.

Tudor-nörderi i tv-soffan

När Alicia Vikander fick manus till Firebrand visste hon direkt att det fanns något mer än historiskt drama där. Hon beskriver sig som en “passionerad Tudor-nörd”, uppväxt i Sverige men förälskad i brittisk historia sedan barnsben. Catherine Parr blev något mer än en roll.

“Det fanns något modernt i henne, trots att hon levde för 500 år sedan.”

I filmen handlar det inte om kungliga skandaler, utan om vardagligt förtryck. Om hur kvinnor tvingas navigera makt, kärlek, barn och våld. Låter det bekant?

Alicia Vikanders dubbla liv

På ytan är Vikander fortfarande en Hollywoodstjärna. På riktigt är hon något helt annat. En tänkare. En mamma. En människa som hellre diskuterar kvinnors kamp genom historien än delar hudvårdstips på Instagram.

Och kanske är det just därför hon behövs. I ett medielandskap som premierar ytlighet och snabba svar på allt, stannar Alicia Vikander upp – och säger det ingen annan vågar:

“Människan har inte förändrats. Våldet finns kvar.”

Alicia Vikanders karriär

Namn: Alicia Amanda Vikander

Född: 3 oktober 1988 i Göteborg

Bakgrund: Utbildad balettdansare vid Kungliga Svenska Balettskolan, men tvingades sluta på grund av skador. Gick vidare till skådespeleri – först i Sverige, sedan internationellt.

Genombrott i Sverige

2009: Fick sitt genombrott i TV-serien Andra Avenyn på SVT.

2010: Huvudroll i långfilmen Till det som är vackert av Lisa Langseth. Belönades med en Guldbagge.

Internationell karriär

2012: Spelade drottning Caroline Mathilde i A Royal Affair – Oscarsnominerad dansk film.

2014: Ex Machina – AI-drama som gav henne internationellt genombrott som roboten Ava.

2015: The Danish Girl – vann en Oscar för Bästa kvinnliga biroll som konstnären Gerda Wegener.

Senare roller

2016: Jason Bourne – actionroll mot Matt Damon.

2018: Tog över rollen som Lara Croft i rebooten Tomb Raider.

Tog över rollen som Lara Croft i rebooten Tomb Raider. 2022: Irma Vep – hyllad HBO-serie där hon spelar en skådespelare i kris.

2022: Irma Vep – hyllad HBO-serie där hon spelar en skådespelare i kris.
2024/2025: Firebrand – spelar Catherine Parr, Henrik VIII:s sista fru.

Om relationen med Fassbender och varför de håller privat:”Jag tänker inte prata om mitt privatliv med en total främling, om jag inte känner att jag måste. Varför skulle jag?” – Michael Fassbender till Entertainment Weekly.

Privatliv

Gift med skådespelaren Michael Fassbender.

Bor i Lissabon med sina två barn.

Väljer roller med omsorg och lever ett tillbakadraget liv långt från Hollywoods kändiskultur.

