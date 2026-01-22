Kristersson: Enigt Europa fick USA att backa

onsdags kom beskedet från den amerikanske presidenten Donald Trump att USA inte kommer att använda våld för att ta Grönland. Han drog också tillbaka tullhotet mot europeiska länder, och uppgav att han och Natos generalsekreterare Mark Rutte kommit överens om ramarna för ett framtida avtal om Grönland.

”Det är bra att det lugnat ner sig, och det är också en lärdom inför de kommande åren om hur Europa bör agera, säger Kristersson.

”Ett enigt och tydligt Europa fick USA att backa och i stället nu föra diskussioner med Danmark om att öka den (militära) närvaron.”

”Inte utpressas”

Han kallar den amerikanska retoriken mot Danmark, Grönland och andra allierade för ”hotfull och hånfull”.

”USA:s krav på att ta över Grönland kanske mildrades i går, efter ett tydligt europeiskt stöd för Danmark och Grönland. Vi kommer inte att låta oss utpressas, var vårt tydliga budskap”, säger Kristersson.

På frågan om det skett ett uppvaknande hos de europeiska ledarna om att fjäsk och undfallenhet inte biter på Trump svarar han:

”Jag tror att det finns en ökande insikt om att vi måste stå upp för våra egna intressen tydligt, också mot USA.”

”Ingenting talar för att undfallenhet är ett recept som fungerar.”

Kristersson känner inte till innehållet i det som Trump och Rutte kommit överens om. Men han konstaterar att de överläggningarna måste ske på Danmarks villkor.