Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Kristersson: Enigt Europa fick USA att backa

Kristersson
Statsminister Ulf Kristersson under en pressträff om säkerhetsläget. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Sverige och Europa måste stå upp för sina egna intressen. Det är regeringens slutsats efter den senaste tidens turbulens och amerikanska hot.
”Ett enigt Europa fick USA att backa”, säger Ulf Kristersson (M).

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

 onsdags kom beskedet från den amerikanske presidenten Donald Trump att USA inte kommer att använda våld för att ta Grönland. Han drog också tillbaka tullhotet mot europeiska länder, och uppgav att han och Natos generalsekreterare Mark Rutte kommit överens om ramarna för ett framtida avtal om Grönland.

”Det är bra att det lugnat ner sig, och det är också en lärdom inför de kommande åren om hur Europa bör agera, säger Kristersson.

”Ett enigt och tydligt Europa fick USA att backa och i stället nu föra diskussioner med Danmark om att öka den (militära) närvaron.”

”Inte utpressas”

Han kallar den amerikanska retoriken mot Danmark, Grönland och andra allierade för ”hotfull och hånfull”.

”USA:s krav på att ta över Grönland kanske mildrades i går, efter ett tydligt europeiskt stöd för Danmark och Grönland. Vi kommer inte att låta oss utpressas, var vårt tydliga budskap”, säger Kristersson.

På frågan om det skett ett uppvaknande hos de europeiska ledarna om att fjäsk och undfallenhet inte biter på Trump svarar han:

”Jag tror att det finns en ökande insikt om att vi måste stå upp för våra egna intressen tydligt, också mot USA.”

”Ingenting talar för att undfallenhet är ett recept som fungerar.”

ANNONS

Kristersson känner inte till innehållet i det som Trump och Rutte kommit överens om. Men han konstaterar att de överläggningarna måste ske på Danmarks villkor.

ANNONS

USA en vän?

På frågan om USA fortfarande är en vän svarar Kristersson:

USA är i många avseenden naturligtvis en vän. Vi uppskattar att USA försöker bidra till långsiktig säkerhet för Ukraina. Men hånfullheterna och hotfullheterna, det kan vi inte acceptera.

Han vågar samtidigt inte lita på att tullhotet är borta från bordet, även om det för stunden ser ut att vara det.

S-ledaren Magdalena Andersson varnar för att blåsa faran över.

”Det är verkligen inte läge att pusta ut. Trump har visat att han kontinuerligt är redo att komma med hot och krav på olika länder. Och det gör ju att hela Europa behöver förbereda sig på en väldigt stökig och orolig tid”, säger hon.

Hon tycker att det var väldigt bra att många länder tydligt markerade mot Trumps hot och krav. Men hon låter det vara osagt om det var denna enade front som fick honom att ändra sig.

”Vad det egentligen var som fick honom att backa, det vet väl bara han”, konstaterar hon.

ANNONS

Maria Davidsson/TT

Anja Haglund/TT

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpEuropaUlf KristerssonUSA
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån

Sveriges ledande nyhetsbyrå

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån

Sveriges ledande nyhetsbyrå

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS