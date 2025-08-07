Dagens PS
Kreml: Putin och Trump möts ”i dagarna”

Trump Putin
USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin. (Foto: AP/TT)
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Presidentkollegorna Vladimir Putin och Donald Trump ska mötas om Ukrainakriget ”de närmaste dagarna”, meddelar Kreml enligt ryska medier. En plats för mötet ska ha bestämts och kommer att offentliggöras snart.

Toppmötet sker på förslag från USA och planeringen inför det pågår, rapporterar bland andra den regimtrogna nyhetsbyrån Interfax med hänvisning till Putins rådgivare Jurij Usjakov.

“Tillsammans med våra amerikanska kollegor har vi i princip kommit överens om en plats och vi kommer att informera om den senare. Vi har börjat arbeta med specifika frågor”, säger Usjakov enligt Bloomberg och Interfax.

Målsättningen uppges vara att hålla mötet nästa vecka.

Långvarig fred?

Ungefär samtidigt som Usjakov fällde sina kommentarer uppmanade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till ett möte med Putin som leder till ”sann och långvarig” fred.

“Otaliga samtal och kontakter” ska tas under dagen i hopp om “verkliga framsteg på vägen mot fred”, skriver Zelenskyj på X.

Donald Trump meddelade på onsdagen att han vill följa upp ett personligt möte med Putin med ett nytt sammanträde där även Zelenskyj deltar tillsammans med Putin, rapporterar amerikanska medier med hänvisning till anonyma källor.

Kreml har dock ännu inte svarat på hur man ställer sig till ett sådant trippel-toppmöte, betonar Usjakov enligt AFP.

Senaste nytt

Prata med allierade

Trumps utspel kom efter onsdagens samtal i Moskva mellan Trumpsändebudet Steve Witkoff och Vladimir Putin. Trump sade efter mötet att ”stora framsteg” gjorts och att det finns goda chanser för ett möte mellan honom och den ryske presidenten ”väldigt snart”.

”Alla är överens om att det här kriget måste ta slut, och vi kommer att arbeta för det de kommande dagarna och veckorna”, skrev presidenten på sin plattform Truth Social.

Under natten till torsdagen tonade USA:s utrikesminister Marco Rubio dock ned förväntningarna på ett toppmöte gällande det ryska anfallskriget.

“Det finns fortfarande många hinder att övervinna. I dag var en bra dag, men vi har mycket arbete framför oss”, sade Rubio till Fox News.

Rubio sade att USA ska samtala med sina europeiska allierade och Ukraina de närmaste dagarna och att man måste komma närmare ett avtal innan ett sådant möte blir “produktivt och värt att genomföra.”

Volodymyr Zelenskyj har varit beredd att träffa Putin öga mot öga i månader, något den ryske presidenten upprepade gånger avvisat.

Tina Magnergård Bjers/TT

Henrik Samuelsson/TT

