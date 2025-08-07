Presidentkollegorna Vladimir Putin och Donald Trump ska mötas om Ukrainakriget ”de närmaste dagarna”, meddelar Kreml enligt ryska medier. En plats för mötet ska ha bestämts och kommer att offentliggöras snart.
Kreml: Putin och Trump möts ”i dagarna”
Mest läst i kategorin
Nu säljs oligarkens tremiljardersbåt på auktion
Förtöjd i San Diego, säljs i befintligt skick och värderas till tre miljarder kronor. Nu säljer USA ryske oligarkens yacht på auktion. Nu kommer beskedet från USA att man auktionerar ut en rysk oligarks yacht, beslagtagen efter Rysslands invasion av Ukraina. Yachten, Amadea, beslagtogs från den sanktionerade ryske miljardären Suleiman Kerimov, med nära band till …
Spanien nobbar amerikanskt stridsflyg
Spanien skrotar planerna på att köpa amerikanska F-35-stridsflygplan, enligt uppgifter i spanska El País i dag. De preliminära förhandlingarna kring ett köp av femte generationens amerikanska stealth-flygplan har avbrutits ”på obestämd tid”, skriver välrenommerade spanska El País i dag. I stället kommer den spanska regeringen att söka europeiska alternativ som Eurofighter eller det kommande FCAS, …
Trumps nya relation med Indien: ”död ekonomi”
President Trump har övergett strategin att använda Indien som motvikt till Kina. Med tullar på upp till 50 procent väljer han i stället att straffa landet för dess oljehandel med Ryssland. President Donald Trump skrev på onsdagen under en exekutiv order som innebär ytterligare 25 procents tullar på Indien på grund av landets inköp av …
USA:s universitet varslar – färre internationella studenter
Stanford University gör sig av med över 300 anställda – men är bara ett av många toppuniversitet i USA som nu tvingas minska personalstyrkan. Bakom neddragningarna ligger färre internationella studenter och minskade federala bidrag. Enligt de inlämnade handlingar till Kaliforniens myndigheter ska Stanford säga upp 363 personer, bland dem projektledare, forskare, lektorer och studieadministratörer. ”Vi …
Italien ska bygga bro till Sicilien – för Nato
Italiens regering godkände i dag planerna att bygga en bro mellan Villa San Giovanni på det italienska fastlandet och Messina på Sicilien. Broplanerna har funnits i över 50 år. Planen är att bygga världens längsta hängbro över Messinasundet. Bygget beräknas kosta omkring 13 miljarder euro och har nu lyfts som central för den nationella säkerheten …
Toppmötet sker på förslag från USA och planeringen inför det pågår, rapporterar bland andra den regimtrogna nyhetsbyrån Interfax med hänvisning till Putins rådgivare Jurij Usjakov.
“Tillsammans med våra amerikanska kollegor har vi i princip kommit överens om en plats och vi kommer att informera om den senare. Vi har börjat arbeta med specifika frågor”, säger Usjakov enligt Bloomberg och Interfax.
Målsättningen uppges vara att hålla mötet nästa vecka.
Långvarig fred?
Ungefär samtidigt som Usjakov fällde sina kommentarer uppmanade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till ett möte med Putin som leder till ”sann och långvarig” fred.
“Otaliga samtal och kontakter” ska tas under dagen i hopp om “verkliga framsteg på vägen mot fred”, skriver Zelenskyj på X.
Donald Trump meddelade på onsdagen att han vill följa upp ett personligt möte med Putin med ett nytt sammanträde där även Zelenskyj deltar tillsammans med Putin, rapporterar amerikanska medier med hänvisning till anonyma källor.
Kreml har dock ännu inte svarat på hur man ställer sig till ett sådant trippel-toppmöte, betonar Usjakov enligt AFP.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Prata med allierade
Trumps utspel kom efter onsdagens samtal i Moskva mellan Trumpsändebudet Steve Witkoff och Vladimir Putin. Trump sade efter mötet att ”stora framsteg” gjorts och att det finns goda chanser för ett möte mellan honom och den ryske presidenten ”väldigt snart”.
”Alla är överens om att det här kriget måste ta slut, och vi kommer att arbeta för det de kommande dagarna och veckorna”, skrev presidenten på sin plattform Truth Social.
Under natten till torsdagen tonade USA:s utrikesminister Marco Rubio dock ned förväntningarna på ett toppmöte gällande det ryska anfallskriget.
“Det finns fortfarande många hinder att övervinna. I dag var en bra dag, men vi har mycket arbete framför oss”, sade Rubio till Fox News.
Rubio sade att USA ska samtala med sina europeiska allierade och Ukraina de närmaste dagarna och att man måste komma närmare ett avtal innan ett sådant möte blir “produktivt och värt att genomföra.”
Volodymyr Zelenskyj har varit beredd att träffa Putin öga mot öga i månader, något den ryske presidenten upprepade gånger avvisat.
Tina Magnergård Bjers/TT
Henrik Samuelsson/TT
Senaste nytt
Högre inflation i juli: ”Svårare att sänka räntan”
Inflationen steg ännu mer i juli och ligger nu på 3,0 procent i årstakt, visar preliminära siffror från SCB. Det är den högsta siffran på 18 månader, och är klart över Riksbankens inflationsmål."Det gör det svårare för Riksbanken att sänka räntan", säger Danske Banks Susanne Spector. Inflationen i juli landade på 3,0 procent enligt KPIF-måttet, …
Kreml: Putin och Trump möts ”i dagarna”
Presidentkollegorna Vladimir Putin och Donald Trump ska mötas om Ukrainakriget ”de närmaste dagarna”, meddelar Kreml enligt ryska medier. En plats för mötet ska ha bestämts och kommer att offentliggöras snart. Toppmötet sker på förslag från USA och planeringen inför det pågår, rapporterar bland andra den regimtrogna nyhetsbyrån Interfax med hänvisning till Putins rådgivare Jurij Usjakov. …
Köp nu, betala senare – läs det här först
Köp nu, betala senare, på engelska förkortat BNPL, lockar många. Men hur klokt är det att stapla avbetalningar? Det började som ett smidigt sätt att köpa dyrare saker utan ränta.? Men när var femte ung vuxen föredrar köp nu, betala senare-lösningar när de shoppar, enligt en undersökning från ICA Banken, börjar problemen hopa sig. Det …
Nu säljs oligarkens tremiljardersbåt på auktion
Förtöjd i San Diego, säljs i befintligt skick och värderas till tre miljarder kronor. Nu säljer USA ryske oligarkens yacht på auktion. Nu kommer beskedet från USA att man auktionerar ut en rysk oligarks yacht, beslagtagen efter Rysslands invasion av Ukraina. Yachten, Amadea, beslagtogs från den sanktionerade ryske miljardären Suleiman Kerimov, med nära band till …
Mer sol och vind men elsystemet är stabilt
Sveriges elsystem är stabilt och kommer att fortsätta vara det. Förutsättningarna har aldrig varit bättre, enligt oberoende forskare. Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys inom energiområdet, är politiskt neutralt och brukar presenteras som energibranschens forskningsbolag. Nu lämnar man en ny rapport, ”Elsystemets stabilitet”, kring det svenska elsystemets stabilitet. Slutsatsen? Det finns inga uppenbara …