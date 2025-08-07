Kreml: Putin och Trump möts ”i dagarna”

Toppmötet sker på förslag från USA och planeringen inför det pågår, rapporterar bland andra den regimtrogna nyhetsbyrån Interfax med hänvisning till Putins rådgivare Jurij Usjakov.

“Tillsammans med våra amerikanska kollegor har vi i princip kommit överens om en plats och vi kommer att informera om den senare. Vi har börjat arbeta med specifika frågor”, säger Usjakov enligt Bloomberg och Interfax.

Målsättningen uppges vara att hålla mötet nästa vecka.

Långvarig fred?

Ungefär samtidigt som Usjakov fällde sina kommentarer uppmanade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till ett möte med Putin som leder till ”sann och långvarig” fred.

“Otaliga samtal och kontakter” ska tas under dagen i hopp om “verkliga framsteg på vägen mot fred”, skriver Zelenskyj på X.

Donald Trump meddelade på onsdagen att han vill följa upp ett personligt möte med Putin med ett nytt sammanträde där även Zelenskyj deltar tillsammans med Putin, rapporterar amerikanska medier med hänvisning till anonyma källor.

Kreml har dock ännu inte svarat på hur man ställer sig till ett sådant trippel-toppmöte, betonar Usjakov enligt AFP.