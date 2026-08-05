Kratta löv eller riskera sänkt bidrag – pliktjobben för bidragstagare i Tyskland har startat

Hetare debatt i Tyskland

I Tyskland är debatten om än ännu hetare.

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Där har en ny debatt om socialbidrag och arbetsplikt blossat upp efter att vissa delstater börjat använda så kallade samhällsnyttiga arbetsinsatser för personer som får ekonomiskt stöd.

Kratta löv och plocka skräp

I delstaten Sachsen-Anhalt har modellen med så kallad ”Bürgerarbeit” fått nytt liv, där mottagare av grundförsörjning kan få uppgifter som att kratta löv, plocka skräp och hjälpa till i kommunala verksamheter.

Förslaget är en del av en bredare politisk diskussion om hur Tyskland ska hantera människor som står långt från arbetsmarknaden. Förespråkare menar att personer som kan arbeta bör bidra till samhället och samtidigt få struktur i vardagen.

Ersätter vanliga jobb i Tyskland

Kritiker varnar däremot för att skapa en billig arbetskraft som ersätter vanliga jobb.

Tyskland har förändrat sitt tidigare system med Bürgergeld och infört nya regler kring grundförsörjning för arbetssökande från juli 2026. Reformen innebär större fokus på skyldigheter och krav på aktivitet för personer som kan arbeta.

Bakgrunden är en politisk vilja att öka antalet människor som återgår till arbetsmarknaden. Regeringen och flera delstatspolitiker argumenterar för att ekonomiskt stöd också måste kombineras med tydliga krav på att söka arbete eller delta i åtgärder, uppger den tyska tidningen Gegen-Hartz.

Andra kan följa efter

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Om modellen i Sachsen-Anhalt blir framgångsrik kan fler tyska regioner följa efter.

Men en nationell obligatorisk arbetsplikt för alla bidragstagare är fortfarande en politisk stridsfråga.

Debatten visar emellertid en större förändring i Europas välfärdspolitik där länder nu försöker hitta en balans mellan ekonomiskt stöd och krav på aktivitet.

Frågan är om samhällsarbete kan bli en väg tillbaka till arbetsmarknaden – eller om det riskerar att skapa en ny grupp människor som arbetar utan att komma närmare ett vanligt jobb.

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