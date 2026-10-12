Kraftsamling kring"Made in Europe" – Tyskland och Frankrike måste samarbeta

Friedrich Merz och Emmanuel Macron vill samarbeta ännu mer framöver. (Foto: TT)

Kina drar iväg

Huvudvärken är givetvis Kina som gasar på alldeles för mycket för Europas bästa.

Den europeiska bilindustrin står inför en av sina största omställningar på flera decennier. Kinesiska tillverkare har snabbt stärkt sina positioner inom elbilar, batterier och avancerad fordonsteknik.



Nu vill Volkswagenchefen Oliver Blume se ett närmare samarbete mellan Europas två största industrinationer, Tyskland och Frankrike.



Uppmaningen kom inför Paris Motor Show som drar igång under måndagen, rapporterar Financial Times

”När det verkligen gäller har vi hittat lösningar tillsammans”, uppgav Oliver Blume.

”Nu behöver vi det igen – mellan Frankrike och Tyskland.”

”Vår framtid är inte förutbestämd”, uppgav Blume och tillade att Europa fortfarande kan komma tillbaka när som helst.