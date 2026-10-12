Kinas biljättar utmanar den europeiska fordonsindustrin på hemmaplan. Nu uppmanar Volkswagens koncernchef Oliver Blume Tyskland och Frankrike att lägga motsättningarna åt sidan och samarbeta för att möta konkurrensen. Frågan handlar inte bara om elbilar, utan också om Europas framtid som industrimakt.
Kraftsamling kring"Made in Europe" – Tyskland och Frankrike måste samarbeta
Det är inte första gången Tyskland och Frankrike försöker samarbeta och slå sina kloka huvuden samman.
Tillsammans vill länderna bli starka igen, och försöka återskapa en slags storhetstid, där konceptet ”Made in Europe” står i fokus.
Kina drar iväg
Huvudvärken är givetvis Kina som gasar på alldeles för mycket för Europas bästa.
Den europeiska bilindustrin står inför en av sina största omställningar på flera decennier. Kinesiska tillverkare har snabbt stärkt sina positioner inom elbilar, batterier och avancerad fordonsteknik.
Nu vill Volkswagenchefen Oliver Blume se ett närmare samarbete mellan Europas två största industrinationer, Tyskland och Frankrike.
Uppmaningen kom inför Paris Motor Show som drar igång under måndagen, rapporterar Financial Times
”När det verkligen gäller har vi hittat lösningar tillsammans”, uppgav Oliver Blume.
”Nu behöver vi det igen – mellan Frankrike och Tyskland.”
”Vår framtid är inte förutbestämd”, uppgav Blume och tillade att Europa fortfarande kan komma tillbaka när som helst.
Kinesiska bilar tar över Europa
Utvecklingen går snabbt. Enligt branschorganisationen ACEA hade kinesiska bilmärken under första halvåret 2026 erövrat 25 procent av EU:s marknad för laddhybrider. År 2024 var motsvarande andel endast 2 procent.
På bilsalongen i Paris kommer omkring 40 procent av de deltagande biltillverkarna från Kina. För europeiska tillverkare som Volkswagen, Renault och Stellantis innebär utvecklingen ett växande hot mot både försäljning och lönsamhet.
Frankrike och Tyskland oense
Trots det gemensamma hotet har de båda länderna svårt att enas om hur europeisk bilproduktion ska skyddas.
Frankrike vill införa strikta regler för vad som får räknas som europeiskt tillverkat. Landet anser att förmåner kopplade till märkningen ”Made in Europe” i första hand ska gälla produktion inom EU:s 27 medlemsländer.
Tyskland förespråkar å sin sida en bredare definition som även kan omfatta andra viktiga handelspartners.
Enligt Le Monde har Frankrikes president Emmanuel Macron engagerat företrädare för Michelin och BMW för att försöka överbrygga motsättningarna.
Volkswagen tvingas till historiska nedskärningar
Samtidigt genomför Volkswagen en omfattande omstrukturering. Koncernen vill minska kostnaderna, förenkla modellutbudet och dela mer teknik mellan sina olika bilmärken.
Enligt Financial Times kan nedskärningarna omfatta upp till 100 000 arbetstillfällen och förändringarna kan bli det största omställningsprogrammet i företagets historia.
EU försöker bromsa importen
EU har redan infört särskilda tullar på kinesisktillverkade elbilar. Nu har Bryssel och Peking dessutom nått en preliminär överenskommelse om att begränsa exporten av kinesiska hybridbilar till unionen.
ACEA välkomnar initiativet, men varnar samtidigt för att ett kinesiskt priskrig på den europeiska marknaden kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser.
Läs även:
Beskedet till Tyskland: ”Skärp er”. Dagens PS