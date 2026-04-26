Kraftig jordbävning i Norge – påverkar Sverige

”Kommer bli efterskalv”

”Det kommer troligtvis att bli efterskalv”, säger Volker Oye, forskningschef på Norsar hos NRK.

”Efterskalv kan inträffa under hela dagen. Dessa kommer förmodligen att vara mindre märkbara än de första”, skriver polisen i Öst i polisloggen, citerad av forskning.no.

Enligt polisen har inga ”betydande skador” upptäckts efter jordbävningen. Polisen har med helikopter undersökt området kring Sørum, som identifierats som ett möjligt epicentrum, skriver insatschef Gisle Lindheim Sveen i polisloggen.

Norska seismologiska institutet Norsar visar hur jordbävningen bredde ut sig från Oslo-regionen till Värmland och Hagfors i Sverige i öster. (Illustration: Norsar)

Kartlägger konsekvenserna

”Vi arbetar nu med att kartlägga konsekvenserna av jordbävningen. Räddningstjänstens resurser, liksom andra resurser för akutinsats, har underrättats”, skriver insatschef Tore Gulbrandsen vid Oslopolisen i polisloggen, enligt NTB.

Jordbävningen som drabbade Östra Norge på söndagen hade troligen ett djup på tio kilometer, enligt Norsar.

13 mil österut, i värmländska Hagfors, registrerades markanta utslag från jordbävningen.

Värsta jordbävningen 1904

Den kraftigaste jordbävningen i Östnorge i modern tid drabbade Oslo 1904.

Den hade en magnitud på 5,4 på Richterskalan och kunde kännas från Namsos i norr till Polen i söder och hela vägen till Helsingfors i öster.

Många människor hade svårt att stå upprätt på gatan. Byggnader skadades. En av stadens största kyrkor fick rivas efteråt. Men ingen skadades allvarligt.

Nya svenska gruvan blir näst störst i Europa. Dagens PS