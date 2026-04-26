Den kraftigaste jordbävning som drabbat östra Norge på 22 år inträffade söndag morgon och har nått delar av Värmland och västra Sverige.
Kraftig jordbävning i Norge – påverkar Sverige
En jordbävning som uppmättes till 3,6 på skalan drabbade centrala delen av östra Norge under söndagens morgon.
Magnituden på en jordbävning är ett tal som används för att mäta den energi som frigörs vid en jordbävning. Storleken är ungefär densamma som på Richter-skalan.
Kraftiga skakningar rapporteras från Oslo och Bærum. Epicentrum är nära Lillestrøm, enligt EU:s jordbävningstjänst.
Hela Oslo skakade
Hus över hela Oslo-regionen skakade när jordbävningen mullrade igång klockan 9.24 söndag.
Norsar, Norwegian Seismic Array, uppmätte en magnitud på 3,6. Det är den kraftigaste jordbävningen i Norge sedan 2004.
Norsar är en oberoende, norsk forskningsstiftelse specialiserad på seismologi och seismisk övervakning.
Oslo-området ligger i den så kallade Oslo-förkastningen, en geologisk formation som bildades för cirka 300 miljoner år sedan.
”Jordskorpan här har många mindre förkastningar, och även små förändringar i ytspänningen kan orsaka rörelse i dessa. De flesta jordbävningar här inträffar i områdena kring dessa förkastningar”, skriver Norsar.
”Kommer bli efterskalv”
”Det kommer troligtvis att bli efterskalv”, säger Volker Oye, forskningschef på Norsar hos NRK.
”Efterskalv kan inträffa under hela dagen. Dessa kommer förmodligen att vara mindre märkbara än de första”, skriver polisen i Öst i polisloggen, citerad av forskning.no.
Enligt polisen har inga ”betydande skador” upptäckts efter jordbävningen. Polisen har med helikopter undersökt området kring Sørum, som identifierats som ett möjligt epicentrum, skriver insatschef Gisle Lindheim Sveen i polisloggen.
Kartlägger konsekvenserna
”Vi arbetar nu med att kartlägga konsekvenserna av jordbävningen. Räddningstjänstens resurser, liksom andra resurser för akutinsats, har underrättats”, skriver insatschef Tore Gulbrandsen vid Oslopolisen i polisloggen, enligt NTB.
Jordbävningen som drabbade Östra Norge på söndagen hade troligen ett djup på tio kilometer, enligt Norsar.
13 mil österut, i värmländska Hagfors, registrerades markanta utslag från jordbävningen.
Värsta jordbävningen 1904
Den kraftigaste jordbävningen i Östnorge i modern tid drabbade Oslo 1904.
Den hade en magnitud på 5,4 på Richterskalan och kunde kännas från Namsos i norr till Polen i söder och hela vägen till Helsingfors i öster.
Många människor hade svårt att stå upprätt på gatan. Byggnader skadades. En av stadens största kyrkor fick rivas efteråt. Men ingen skadades allvarligt.