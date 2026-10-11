USA tillåter släpp från oljereserv

ExxonMobil och BP American kan båda ta del av upp till två miljoner fat var av oljan, uppger USA:s energiminister Chris Wright i ett uttalande.

Oljejättarna behöver återlämna råolja till reserverna 2027, och ska bidra med mer än de fått låna, enligt landets energidepartement.

Oljepriset har tidigare pressats upp av stormen Isaias.

Det är dock inte första gången i år som olja tillåts släppas från landets oljereserver, sedan USA och Israel attackerade Iran i februari har 132 miljoner fat släppts.