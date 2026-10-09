Trump: Överens med Putin om diesel
USA:s president Donald Trump meddelar att han talat med Rysslands president Vladimir Putin och att de två kommit överens om ryska leveranser av diesel till den amerikanska marknaden.
”Vi kom överens om att Ryssland omedelbart ska leverera över 300 000 ton diesel till den amerikanska och globala marknaden, ytterligare 500 000 ton under november månad och 1 000 000 ton omedelbart därefter”, skriver Trump på Truth Social.
”Tack vare vår totala kontroll över Hormuzsundet och detta fantastiska besked om rysk energi kommer dieselpriserna för amerikaner – och faktiskt för hela världen – att sjunka kraftigt och snabbt", hävdar Trump vidare.
USA:s finansdepartement har utfärdat en tillfällig licens som ska möjliggöra handeln med rysk diesel på den amerikanska marknaden, skriver AFP.