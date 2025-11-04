Småkommunerna får betala när det rensas efter flyktingkrisen

Det är nu tio år sedan flyktingkrisen slog ned med full kraft i Sverige. Statsminister Stefan Löfven talade om att ”I mitt Europa byggs inga murar”.

Kommunerna tog mycket stort ansvar med att ta emot de stora strömmar som kom. Runt 160 000 flyktingar kom till Sverige 2015. Nu har tidningen Hem & Hyra gått igenom hur det ser ut i dag med de satsningar kommunerna gjorde.

Skattebetalarna får betala

Enligt genomgången är de stora förlorarna kommunerna som tog störst ansvar. Ofta små kommuner. Där finns i dag tomma bostäder som står och förfaller. Att riva kommer att lägga kostnader på skattebetalarna. I exemplet i Hem & Hyra har man besökt Norberg där det idag finns hus med 90 lägenheter som står helt tomma.

Kommunen köpte lägenheterna för 14,6 miljoner kronor, enligt Hem & Hyra. Man köpte bostäderna som ingen vill bo i och nu ska de rivas. Att riva kommer att kosta miljonbelopp.

Bilden bekräftas också i flera reportage som täcker Sverige. Reportage där kommuner berättar om det ansvar man tog och sedan står man i dag med outhyrda fastigheter eller fastigheter som måste rivas. Men också fastigheter som lämnats i dåligt skick. SVT berättar om Hultsfreds kommun.

Fick tillbaka en bråkdel

Där krävde kommunen 55 miljoner kronor av Migrationsverket för att deras bostäder skadats. Man fick fem miljoner kronor. Hultsfred var den kommun som hade det enskilt största kravet på Migrationsverket. Nummer två på listan var Lindesberg i Västmanland, som krävde drygt tio miljoner. Ofta småkommuner.

”Man hoppades att det skulle vara bra ekonomiskt, att vi i alla fall skulle gå plus. Vi kommer absolut inte att hyra ut till Migrationsverket igen”, sa Helena Grybäck Svensson, då VD på Hultsfreds bostäder, till Hem & Hyra i samband med skadeståndskraven.

Ett annat exempel är Filipstad och den lilla orten Lesjöfors som var en av de kommuner som tog emot flest flyktingar under flyktingkrisen. 200 fanns på orten som mest. I ett reportage i SVT Värmland berättas om hur Migrationsverket lämnat orten och att man nu blir tvungen att riva hus. Rivningar som kostar miljonbelopp.