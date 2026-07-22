Inget beslut om nya sanktioner mot Ryssland
EU-ländernas ambassadörer kunde på onsdagen inte enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland.
Oenigheten gäller bland annat frågan om ett förbud mot köp, import eller transport av rysk flytande fossilgas (LNG). Grekland ifrågasätter formuleringar som skulle drabba rederibranschen i landet hårt.
För att undvika att pristaket på rysk olja höjs från 44 USA-dollar per fat till 58 dollar krävs en överenskommelse senast på torsdagen. En höjning av pristaket skulle vara ekonomiskt fördelaktig för Ryssland.
Förra veckan misslyckades förhandlingarna om sanktionspaketet, som är det 21:a från EU. Förhandlingarna sköts då upp.
Sent på onsdagen meddelade EU att mötet fortsätter på torsdagsmorgonen. Sanktioner måste godkännas av alla 27 medlemsstater.