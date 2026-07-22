Inget beslut om nya sanktioner mot Ryssland

Oenigheten gäller bland annat frågan om ett förbud mot köp, import eller transport av rysk flytande fossilgas (LNG). Grekland ifrågasätter formuleringar som skulle drabba rederibranschen i landet hårt.

EU-ländernas ambassadörer kunde på onsdagen inte enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland.

Oenigheten gäller bland annat frågan om ett förbud mot köp, import eller transport av rysk flytande fossilgas (LNG). Grekland ifrågasätter formuleringar som skulle drabba rederibranschen i landet hårt.