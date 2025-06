"Rysslands Pearl Harbor" – Ukraina slår ut 40 bombplan

Det är i så fall ett hårt slag mot det ryska självförtroendet och en viktig markering efter en lång tid av hårda och dödliga ryska angrepp mot ukrainska städer och positioner.

De båda parterna står inför en mycket känslig förhandling om vapenvila som USA:s president Donald Trump har fäst mycket vikt vid.

Ryssland har inte uppgett vilka krav man kommer att ställa, men angreppet mot flygbaserna ger en annan bild av förhandlingsläget och Ukrainas möjlighet att agera mot sin anfallare.

Oväntad attack: “Rysslands Pearl Harbor”

En oväntad ukrainsk drönarattack beskrivs av vissa kommentatorer som “Rysslands Pearl Harbor”, efter att 41 militära flygplan träffats under söndagen, skriver Newsweek.

Ukrainas säkerhetstjänst (SBU) uppgav då att “fiendens strategiska bombflygplan brinner i massor i Ryssland” och att Ukraina genomför “en storskalig specialoperation för att förstöra fiendens bombflyg”, enligt Euro News.

Attacken sker i kölvattnet av ryska framryckningar vid gränsområdet Sumy i Ukraina de senaste dagarna.

Enligt källor i Vita huset, som talade med CBS News, hade den amerikanska administrationen ingen kännedom om att attacken var på väg.

SVT bekräftar uppgift från Ukraina

Källor till SVT uppger att drönarna har lyft från självförstörande lastbilar. Det är oklart exakt var lastbilarna har stått, men enligt den ryska försvarsmakten har de befunnit sig nära baserna som träffats.

SVT skriver att man har tagit del av bilder som visar förberedelsen av attackerna.

“Lastbilarna har mobila trähus och drönarna har gömts under taken på huset. Taken ska ha lyfts bort genom fjärrstyrning så att drönarna kunde lyfta, säger SVT:s Elin Jönsson.

