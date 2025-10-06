Företagens roll i en krissituation har blivit allt viktigare, menar regeringen. Därför planeras nu en ny broschyr för att stärka beredskapen.
Regeringen vill förbereda företagare på krig
Förra året skickades en broschyr ut till till samtliga hushåll – ”Om krisen eller kriget kommer”.
Den blev uppmärksammad i medier och satte igång en debatt om hur förberedda svenskar är på en akut situation.
Nu har regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att ta fram en särskild beredskapsbroschyr riktad till näringslivet, skriver Företagarna.
Företag en del av totalförsvaret
Broschyren ska vara färdigt till årsskiftet, och syftet är att ge företag tydligare vägledning i hur de bör förbereda sig för kriser och ytterst krig.
Bakgrunden är att näringslivet utgör en central del av totalförsvaret, enligt regeringen.
“Näringslivet är integrerat i princip varenda samhällsprocess och samhällsviktig verksamhet på ett eller annat sätt. Därför är det också viktigt att vi går ut med information riktad direkt till företag om hur man bör tänka kring sin egen kontinuitetsplanering”, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, till TT.
Regleras normalt via avtal
Om verksamheter stannar av påverkas snabbt hela samhällets förmåga att hantera kriser. Samtidigt har företagens ansvar i strikt juridisk mening hittills varit begränsat till fredstid.
Skyldigheten att delta i totalförsvarsplaneringen gäller först när en myndighet begär det, och vissa branscher har särskilda lagkrav kring beredskapslager för exempelvis drivmedel och läkemedel.
I övrigt är relationen mellan stat och näringsliv ofta reglerad via upphandlingar och avtal.
Säkerhetsläget driver fram beslutet
Det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde har dock aktualiserat behovet av en tydligare och mer systematisk roll för företagen, menar regeringen.
MSB arbetar sedan tidigare för att stärka försörjningsberedskapen och har tagit fram metoder som ska underlätta samverkan mellan myndigheter och privata aktörer.
Parallellt pågår flera initiativ för att öka företagens motståndskraft.
Ska implementera EU-direktiv
Svenska institutet för standarder (SIS) utvecklar en ny certifierbar standard för beredskapsplanering, som ska remitteras vid årsskiftet och börja gälla under nästa år.
Standarden ska innehålla både generella krav och särskilda krav för samhällsviktiga företag, och ge verksamheter möjlighet att visa att de arbetar strukturerat med beredskap.
Regeringen förbereder också ny lagstiftning. Under 2026 väntas en cybersäkerhetslag träda i kraft för att genomföra EU:s NIS2-direktiv, som skärper kraven på digital säkerhet för företag inom kritiska sektorer, vilket Global Compliance News har skrivit om.
