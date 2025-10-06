Dagens PS
Dagensps.se
Konflikter

Regeringen vill förbereda företagare på krig

krig
En broschyr riktad till företagare kommer att skickas ut, enligt regeringens plan. (Foto: Claudio Bresciani/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Företagens roll i en krissituation har blivit allt viktigare, menar regeringen. Därför planeras nu en ny broschyr för att stärka beredskapen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Förra året skickades en broschyr ut till till samtliga hushåll – ”Om krisen eller kriget kommer”.

Den blev uppmärksammad i medier och satte igång en debatt om hur förberedda svenskar är på en akut situation.

Nu har regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att ta fram en särskild beredskapsbroschyr riktad till näringslivet, skriver Företagarna.

Företag en del av totalförsvaret

Broschyren ska vara färdigt till årsskiftet, och syftet är att ge företag tydligare vägledning i hur de bör förbereda sig för kriser och ytterst krig.

Bakgrunden är att näringslivet utgör en central del av totalförsvaret, enligt regeringen.

“Näringslivet är integrerat i princip varenda samhällsprocess och samhällsviktig verksamhet på ett eller annat sätt. Därför är det också viktigt att vi går ut med information riktad direkt till företag om hur man bör tänka kring sin egen kontinuitetsplanering”, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, till TT.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Regleras normalt via avtal

Om verksamheter stannar av påverkas snabbt hela samhällets förmåga att hantera kriser. Samtidigt har företagens ansvar i strikt juridisk mening hittills varit begränsat till fredstid.

ANNONS

Skyldigheten att delta i totalförsvarsplaneringen gäller först när en myndighet begär det, och vissa branscher har särskilda lagkrav kring beredskapslager för exempelvis drivmedel och läkemedel.

I övrigt är relationen mellan stat och näringsliv ofta reglerad via upphandlingar och avtal.

Säkerhetsläget driver fram beslutet

Det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde har dock aktualiserat behovet av en tydligare och mer systematisk roll för företagen, menar regeringen.

MSB arbetar sedan tidigare för att stärka försörjningsberedskapen och har tagit fram metoder som ska underlätta samverkan mellan myndigheter och privata aktörer.

Parallellt pågår flera initiativ för att öka företagens motståndskraft.

Ska implementera EU-direktiv

Svenska institutet för standarder (SIS) utvecklar en ny certifierbar standard för beredskapsplanering, som ska remitteras vid årsskiftet och börja gälla under nästa år.

Standarden ska innehålla både generella krav och särskilda krav för samhällsviktiga företag, och ge verksamheter möjlighet att visa att de arbetar strukturerat med beredskap.

ANNONS

Regeringen förbereder också ny lagstiftning. Under 2026 väntas en cybersäkerhetslag träda i kraft för att genomföra EU:s NIS2-direktiv, som skärper kraven på digital säkerhet för företag inom kritiska sektorer, vilket Global Compliance News har skrivit om.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FöretagKrigregeringenSverige
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS