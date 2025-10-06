Regeringen vill förbereda företagare på krig

Förra året skickades en broschyr ut till till samtliga hushåll – ”Om krisen eller kriget kommer”.

Den blev uppmärksammad i medier och satte igång en debatt om hur förberedda svenskar är på en akut situation.

Nu har regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att ta fram en särskild beredskapsbroschyr riktad till näringslivet, skriver Företagarna.

Företag en del av totalförsvaret

Broschyren ska vara färdigt till årsskiftet, och syftet är att ge företag tydligare vägledning i hur de bör förbereda sig för kriser och ytterst krig.

Bakgrunden är att näringslivet utgör en central del av totalförsvaret, enligt regeringen.

“Näringslivet är integrerat i princip varenda samhällsprocess och samhällsviktig verksamhet på ett eller annat sätt. Därför är det också viktigt att vi går ut med information riktad direkt till företag om hur man bör tänka kring sin egen kontinuitetsplanering”, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, till TT.