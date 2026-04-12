Lufthansas piloter varslar om ny flygstrejk

Orsaken till strejken är en tvist om löne- och pensionsnivåer. Strejken kommer att påverka flygningar av Lufthansa samt dotterbolagen Eurowings och Cityline.

Lufthansas personal har strejkat vid flera tillfällen i år.

I fredags strejkade kabinpersonalen på Lufthansa. Omkring 500 avgångar drabbades den gången.

Tidigare under året har piloterna strejkat vid två tillfällen.