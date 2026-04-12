Lufthansas piloter varslar om ny flygstrejk
Det tyska flygbolaget Lufthansa hotas återigen av en strejk. Den här gången är det piloterna som planerar att gå ut i en strejk under två dagar med start på måndag.
Orsaken till strejken är en tvist om löne- och pensionsnivåer. Strejken kommer att påverka flygningar av Lufthansa samt dotterbolagen Eurowings och Cityline.
Lufthansas personal har strejkat vid flera tillfällen i år.
I fredags strejkade kabinpersonalen på Lufthansa. Omkring 500 avgångar drabbades den gången.
Tidigare under året har piloterna strejkat vid två tillfällen.