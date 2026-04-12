Lufthansas piloter varslar om ny flygstrejk

I fredags strejkade kabinpersonalen på Lufthansa. På måndag planerar bolagets piloter att gå ut i en strejk.
Foto: Bodo Marks /AP/TT
Orsaken till strejken är en tvist om löne- och pensionsnivåer. Strejken kommer att påverka flygningar av Lufthansa samt dotterbolagen Eurowings och Cityline.

Det tyska flygbolaget Lufthansa hotas återigen av en strejk. Den här gången är det piloterna som planerar att gå ut i en strejk under två dagar med start på måndag.

Orsaken till strejken är en tvist om löne- och pensionsnivåer. Strejken kommer att påverka flygningar av Lufthansa samt dotterbolagen Eurowings och Cityline.

Lufthansas personal har strejkat vid flera tillfällen i år.

I fredags strejkade kabinpersonalen på Lufthansa. Omkring 500 avgångar drabbades den gången.

Tidigare under året har piloterna strejkat vid två tillfällen.

