Dieselpriset rasar ner mot 20 kronor

De ledande drivmedelskedjorna sänker dieselpriset på måndagen med 1,50 kronor litern, enligt företagspriserna som annonseras på sajterna. Även för privattankande kunder är prisförändringarna i samma storleksordning.

Efter sänkningen kostar en liter diesel för privatkunder strax över 20 kronor.

Bensinen sänks med 30 öre litern till cirka 18 kronor.

Men på måndagen lyfter världsmarknadspriset på olja tydligt upp igen, efter fredagens kraftfulla fall. Därmed lär också bensinen och dieseln studsa upp kommande dagar.

Priset åker jojo beroende på senast tillgängliga uppgifter huruvida det för världens oljemarknad så viktiga Hormuzsundet är öppet eller ej.