Alla bombers moder mot Irans energi – oljan redan över 100 dollar

Enligt källorna kan den ödelägga en yta stor som nio kvarter, men den når troligen inte ner till Irans nedgrävda kärnanläggningar. En av tjänstemännen kallar bomben ett vapen för psykologisk krigföring. En annan säger att militären har tagit fram alternativ för ett ”fyrverkeri” som ska ge Trump en väg ut ur kriget.

Enligt CNN kan ett anfall komma redan före mellanårsvalet den 3 november, trots att Trump den 8 oktober lovade att vänta till efter valet.

I mitten av mars angrep Israel anläggningar vid Irans största gasfält, och Iran svarade med robotar mot Qatars anläggningar för flytande naturgas. På torsdagsmorgonen den 19 mars steg Brentoljan 5,1 procent till knappt 113 dollar fatet, och Iran varnade för nya motanfall om USA och Israel angrep landets energianläggningar igen.

Elva dagar senare hotade Trump med att avsluta USA:s ”trevliga vistelse” i Iran ”genom att spränga och fullständigt utplåna alla deras kraftverk, oljekällor och ön Kharg” om Hormuzsundet inte öppnades omedelbart. Kharg är navet i Irans oljeindustri. Anläggningarna hade USA ”avsiktligt ännu inte rört”, skrev Trump i inlägget den 30 mars.

Irans oljeexport har stannat helt

USA:s blockad mot Iran har hållit landets råoljeexport till sjöss på noll sedan andra veckan i september, enligt analysföretaget Vortexa.

”Blockaden gör det som flera års sanktioner aldrig lyckades med. Den har rent fysiskt hindrat iransk råolja från att lämna viken”, säger Claire Jungman, ansvarig för sjöfartsrisker på Vortexa. Oljeflödet från övriga länder runt Persiska viken var i september tillbaka på 81 procent av nivån före kriget, främst tack vare Saudiarabien.

I Hormuzsundet träffades på tisdagen ett containerfartyg och ett tankfartyg av oidentifierade projektiler, och iranska tjänstemän har sagt till Reuters att landet har tagit till en ny taktik mot fartyg som enligt Iran bryter mot landets restriktioner.

Brentoljan steg på onsdagen till 106,32 dollar fatet. ”Iran är fullt medvetet om sitt geografiska läge och om hur mycket högre oljepriser kan skada världsekonomin”, säger Priyanka Sachdeva, chef för marknadsanalys på mäklarfirman Phillip Nova.

ANNONS

Vid svenska pumpar har listpriset på 95-oktanig bensin hittills i oktober legat på i snitt 18,98 kronor litern, 1,32 kronor mer än snittet i september, enligt sajten Bensinpriserna som följer Preems listpris. Av ökningen står den återställda energiskatten för 1,03 kronor.

Fakta om GBU-43/B MOAB

Förkortningen står för Massive Ordnance Air Blast. Smeknamnet ”Mother of All Bombs”, alla bombers moder, kom ur förkortningen.

USA:s största konventionella flygbomb. Den styrs med GPS och detonerar i luften ovanför målet.

Väger 9 840 kilo, varav 8 480 kilo är sprängämnet Composition H6.

Är 9,2 meter lång och 1 meter i diameter.

Är för stor för USA:s bombflygplan och fälls i stället från lastflygplanet C-130 Hercules på hög höjd.

Utvecklades av amerikanska flygvapnets forskningslaboratorium och tillverkades vid McAlester Army Ammunition Plant 2003.

Ersatte BLU-82 från Vietnamkriget. Till skillnad från den är MOAB precisionsstyrd och saknar fallskärm.

Bomber av den storleken har liten praktisk användning i krig och används framför allt för sin psykologiska effekt.

Fälldes i strid första gången den 13 april 2017, mot IS-tunnlar i Afghanistan. 36 IS-krigare dödades enligt afghanska myndigheter.

Källor Wikipedia och CNN.