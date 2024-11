Oljepampen vädjar till Trump: Stanna i Parisavtalet

Världen

Centralbankerna: "Klimatmålen är inom räckhåll"

De flesta dömer ut möjligheten. Men världens centralbanker tror att 1,5-graders-målet och andra klimatmål fortfarande är möjliga att nå. Man får leta ganska länge för att hitta optimister när det gäller klimatet – men de finns. En av dem är NGFS, Network for Greening the Financial System. Det är ett samarbetsorgan för centralbanker och tillsynsmyndigheter …