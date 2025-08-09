Ledande forskare slår tillbaka mot medveten förvrängning av klimatrapporter

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

National Academy of Sciences tar strid

Samtidigt som forskarna själva mobiliserar, meddelar National Academy of Sciences (NAS) att man startar en egen snabbgranskning av klimatforskningen sedan 2009.

Det var året den så kallade endangerment finding fastställde att växthusgaser utgör ett hot mot folkhälsa och välfärd.

NAS-presidenten Marcia McNutt förklarar för CNN: “Vi gör denna genomlysning för att ge politiker och allmänhet den mest uppdaterade bilden av klimatvetenskapen.”

Tagit bort alla klimatrapporter från myndigheternas hemsidor

Granskningen ska vara klar i september, och sker samtidigt som administrationen plockat bort alla lagstadgade klimatrapporter från myndigheternas webbplatser.

Samtidigt meddelas att dessa rapporter ändras innan de eventuellt återpubliceras.

Kritiken mot DOE-rapporten är massiv. En anonym federal klimatforskare kallar den ”nonsens” och ”återuppvärmt skräp från tio år sedan”.

Kim Cobb, chef för Institute at Brown University for Environment and Society, beskriver situationen som en ”dyster historisk milstolpe”.

“Administrationen har begravt vetenskaplig fakta, samtidigt som man lyfter fram en rapport fylld av halvsanningar”, säger Cobb.

Administrationen vill medvetet tona ner riskerna

Trump-administrationens rapport framhåller att de mest katastrofala klimatscenarierna blivit mindre troliga, och använder detta som argument för att riva upp endangerment finding.

Forskarna bemöter att även ett scenario där temperaturen stiger tre grader till år 2100 skulle innebära enorma skador på samhälle och ekosystem.

Chris Wright, som personligen valde ut de fem rapportförfattarna, däribland kända klimatskeptiker som John Christy, Roy Spencer och Judith Curry, avfärdar kritiken som orättvis.



“Om slutsatserna skiljer sig från tidigare tolkningar av samma data är det en del av den vetenskapliga processen,” säger han.

Kränkande och medveten förvrängning av klimatrapporter

“Vi har ägnat våra liv åt att göra bra vetenskap. Dålig vetenskap är kränkande. Det här handlar om att medvetet förvränga resultaten för att främja fossilindustrin och tona ner klimatkrisens allvar.”

Men för Andy Dessler och hans kollegor handlar detta inte om akademiska nyanser.

