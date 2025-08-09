Dagens PS
Ledande forskare slår tillbaka mot medveten förvrängning av klimatrapporter

Trump-administrationens metoder för att förvanska klimatrapporter och fakta.Kan de bortse från översvämningarna?
Väldiga översvämningar i södra USA. Nu reagerar klimatforskare på att klimatrapporter förvanskas av Trump-administrationen. (AP Photo/The Dallas Morning News, Michael Ainsworth)
Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 09 aug. 2025Publicerad: 09 aug. 2025

Nya klimatrapporter från Trump-administrationen ifrågasätter klimatförändringarna och används för att motivera slopade miljöregler. Nu slår några av USA:s mest erfarna klimatforskare med en samordnad motattack och anklagar Vita huset för att medvetet radera och förvränga decennier av etablerad forskning.

Flera framstående klimatforskare i USA samlar sig nu för att bemöta en kontroversiell rapport framtagen av Trump-administrationens energidepartement (DOE) och miljömyndighet (EPA).

Klimatapporter av välkända klimatförnekare

Rapporten, som skrevs av fem välkända klimatförnekare på bara två månader och utan någon vetenskaplig granskning, används för att motivera en urholkning av federala utsläppsregler enligt CNN.

Enligt Andy Dessler, chef för Texas Center for Extreme Weather vid Texas A&M University och en av organisatörerna bakom motkampanjen, är målet tydligt:

“Vi vill få in all fakta och vetenskap i det offentliga protokollet, så att varje debatt om detta har tillgång till gedigen fakta och forskning”, säger han

National Academy of Sciences tar strid

Samtidigt som forskarna själva mobiliserar, meddelar National Academy of Sciences (NAS) att man startar en egen snabbgranskning av klimatforskningen sedan 2009.

Det var året den så kallade endangerment finding fastställde att växthusgaser utgör ett hot mot folkhälsa och välfärd.

NAS-presidenten Marcia McNutt förklarar för CNN: “Vi gör denna genomlysning för att ge politiker och allmänhet den mest uppdaterade bilden av klimatvetenskapen.”

Tagit bort alla klimatrapporter från myndigheternas hemsidor

Granskningen ska vara klar i september, och sker samtidigt som administrationen plockat bort alla lagstadgade klimatrapporter från myndigheternas webbplatser.

Samtidigt meddelas att dessa rapporter ändras innan de eventuellt återpubliceras.

Kritiken mot DOE-rapporten är massiv. En anonym federal klimatforskare kallar den ”nonsens” och ”återuppvärmt skräp från tio år sedan”.

Kim Cobb, chef för Institute at Brown University for Environment and Society, beskriver situationen som en ”dyster historisk milstolpe”.

“Administrationen har begravt vetenskaplig fakta, samtidigt som man lyfter fram en rapport fylld av halvsanningar”, säger Cobb.

Administrationen vill medvetet tona ner riskerna

Trump-administrationens rapport framhåller att de mest katastrofala klimatscenarierna blivit mindre troliga, och använder detta som argument för att riva upp endangerment finding.

Forskarna bemöter att även ett scenario där temperaturen stiger tre grader till år 2100 skulle innebära enorma skador på samhälle och ekosystem.

Chris Wright, som personligen valde ut de fem rapportförfattarna, däribland kända klimatskeptiker som John Christy, Roy Spencer och Judith Curry, avfärdar kritiken som orättvis.

“Om slutsatserna skiljer sig från tidigare tolkningar av samma data är det en del av den vetenskapliga processen,” säger han.

Kränkande och medveten förvrängning av klimatrapporter

“Vi har ägnat våra liv åt att göra bra vetenskap. Dålig vetenskap är kränkande. Det här handlar om att medvetet förvränga resultaten för att främja fossilindustrin och tona ner klimatkrisens allvar.”

Men för Andy Dessler och hans kollegor handlar detta inte om akademiska nyanser.

Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

