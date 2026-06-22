Forskare varnar: Nätterna kan döda äldre i sommar

Innebär särskilda risker

Forskarna betonar att de höga nattemperaturerna innebär särskilda hälsorisker. Kroppen behöver svalare förhållanden under natten för att återhämta sig från dagens värme.

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När temperaturen förblir hög ökar belastningen på hjärt- och kärlsystemet samtidigt som sömnen försämras.

Särskilt utsatta är äldre personer och människor med underliggande sjukdomar.

Studier har visat att dödligheten kan stiga under perioder med mycket varma nätter eftersom kroppen inte får möjlighet att återhämta sig mellan värmeepisoderna.

Forskare beskriver detta som en kumulativ värmebelastning. Ju längre människor utsätts för höga temperaturer utan avbrott, desto större blir hälsoriskerna.

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Mindre luftkonditionering i Europa

Problemen förvärras när bostäder förblir uppvärmda även efter solnedgången.

Utvecklingen innebär också nya utmaningar för europeiska samhällen. Luftkonditionering är fortfarande betydligt mindre utbredd i Europa än i exempelvis USA.

Trots att antalet anläggningar mer än fördubblats sedan 1990 finns de fortfarande bara i omkring en femtedel av kontinentens byggnader.

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Samtidigt riskerar den ökade användningen av luftkonditionering att skapa nya problem.

Elförbrukningen stiger och i tätbebyggda städer bidrar anläggningarna till att värma upp utomhusluften ytterligare, vilket ökar behovet av ännu mer kylning.

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