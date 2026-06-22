Varma nätter väntas i Europa framöver när värmeböljan slår till. Det får forskare att varna för hälsoriskerna.
Forskare varnar: Nätterna kan döda äldre i sommar
Europa står inför ännu en intensiv värmebölja med temperaturer upp mot 40 grader i flera länder.
Men nu varnar forskare för ett mindre uppmärksammat men potentiellt farligare fenomen: tropiska nätter.
En tropisk natt definieras som ett dygn då temperaturen aldrig sjunker under 20 grader.
Har blivit vanligare
Fenomenet är vanligt i varmare delar av världen, men blir allt vanligare även i Europa i takt med att klimatet förändras, skriver Euronews.
I Frankrike har mer än hälften av landets departement satts i högsta beredskap för extrem värme.
Vädermyndigheten Météo-France räknar med att värmen håller i sig åtminstone till slutet av veckan.
Även Spanien väntas få temperaturer kring 40 grader, medan Storbritannien förbereder sig för temperaturer som kan närma sig 38 grader.
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Innebär särskilda risker
Forskarna betonar att de höga nattemperaturerna innebär särskilda hälsorisker. Kroppen behöver svalare förhållanden under natten för att återhämta sig från dagens värme.
När temperaturen förblir hög ökar belastningen på hjärt- och kärlsystemet samtidigt som sömnen försämras.
Särskilt utsatta är äldre personer och människor med underliggande sjukdomar.
Studier har visat att dödligheten kan stiga under perioder med mycket varma nätter eftersom kroppen inte får möjlighet att återhämta sig mellan värmeepisoderna.
Forskare beskriver detta som en kumulativ värmebelastning. Ju längre människor utsätts för höga temperaturer utan avbrott, desto större blir hälsoriskerna.
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Mindre luftkonditionering i Europa
Problemen förvärras när bostäder förblir uppvärmda även efter solnedgången.
Utvecklingen innebär också nya utmaningar för europeiska samhällen. Luftkonditionering är fortfarande betydligt mindre utbredd i Europa än i exempelvis USA.
Trots att antalet anläggningar mer än fördubblats sedan 1990 finns de fortfarande bara i omkring en femtedel av kontinentens byggnader.
Samtidigt riskerar den ökade användningen av luftkonditionering att skapa nya problem.
Elförbrukningen stiger och i tätbebyggda städer bidrar anläggningarna till att värma upp utomhusluften ytterligare, vilket ökar behovet av ännu mer kylning.
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