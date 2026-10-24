Klartecken: Finland först i världen att slutförvara kärnbränsle

Det gör att Finland blir först i världen med att begrava högaktivt, utbränt kärnbränsle. Det är ändå inte klart när det första kärnavfallet kommer att begravas i Euraåminne.

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Har tagit fem år att behandla

Slutförvarsbolaget, Posiva, lämnade sin ansökan om att få ta anläggningen i bruk för fem år sedan. Med torsdagens regeringsbeslut får företaget grönt ljus.

”Det här betyder inte att vi genast för ner kärnavfall i slutförvaret. Ännu återstår tester och de sista faserna där vi samarbetar med Strålsäkerhetscentralen”, säger Posivas vd Ilkka Poikolainen hos HBL.

Det finländska slutförvaret Onkalo i Euraåminne ligger granne med Olkiluoto kärnkraftverk.

På området finns även en anläggning för inkapsling, där stavarna med utbränt kärnbränsle läggs i kopparkapslar som sedan förs ner i slutförvaret.

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