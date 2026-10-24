Efter fem år har den finländska regeringen gett klartecken. Nu blir Finland först i världen med att slutförvara kärnbränsle.
Klartecken: Finland först i världen att slutförvara kärnbränsle
Med denna veckas beslut ger Finlands regering klartecken till att ta ett slutförvar för kärnbränsle i Euraåminne i bruk.
Slutförvaret har fått sitt tillstånd efter en lång process där bland andra Strålsäkerhetscentralen tvingat fram tilläggsutredningar kring säkerheten.
Det gör att Finland blir först i världen med att begrava högaktivt, utbränt kärnbränsle. Det är ändå inte klart när det första kärnavfallet kommer att begravas i Euraåminne.
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Har tagit fem år att behandla
Slutförvarsbolaget, Posiva, lämnade sin ansökan om att få ta anläggningen i bruk för fem år sedan. Med torsdagens regeringsbeslut får företaget grönt ljus.
”Det här betyder inte att vi genast för ner kärnavfall i slutförvaret. Ännu återstår tester och de sista faserna där vi samarbetar med Strålsäkerhetscentralen”, säger Posivas vd Ilkka Poikolainen hos HBL.
Det finländska slutförvaret Onkalo i Euraåminne ligger granne med Olkiluoto kärnkraftverk.
På området finns även en anläggning för inkapsling, där stavarna med utbränt kärnbränsle läggs i kopparkapslar som sedan förs ner i slutförvaret.
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Ingen import av kärnavfall
Det är avfall från de existerande kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto som regeringen nu gett tillstånd kring slutförvaret.
För att slutförvara högaktivt kärnavfall från eventuella nya kärnkraftverk, krävs antingen ett nytt slutförvar eller ett nytt driftstillstånd.
Man kommer heller inte att ta hand om kärnavfall från andra länder. Den finländska lagstiftningen förbjuder all import av högaktivt utbränt kärnbränsle.
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Exporterar sin kunskap
”Finland har ändå ett gott kunnande efter att vi målmedvetet planerat och byggt vårt slutförvar. Den kunskapen möter intresse utomlands och den kan vi exportera via vårt dotterbolag”, påpekar Ilkka Poikoilainen hos HBL.
I dagsläget exporterar dotterbolaget Posiva Solutions kunnande till 19 länder. Bland annat håller Sverige, Frankrike och Kina nu på att planera sina egna slutförvar.
I Sverige startade processen samtidigt som i Finland, men tillstånd beviljas enligt andra principer än de finländska.
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Fakta/Så här hanteras kärnavfall
- De använda bränslestavarna från en kärnreaktor förvaras först i en vattenbassäng i omkring ett år. Där kyls det varma bränslet ner samtidigt som vattnet skyddar mot strålningen.
- Nästa steg är så kallade mellanlager. Under mellanlagringen avtar successivt bränslets radioaktivitet och värmeavgivning. Mellanlagringen behöver ske i omkring 40 år för att bränslets aktivitet ska minska till en hanterbar nivå.
- Från mellanlagret flyttas bränslestavarna till en inkapslingsanläggning. Där sätts de i kapslar av gjutjärn och koppar.
- Kapslarna begravs sedan långt under jord, i Finland inbäddade i bentonitlera på cirka 400 meters djup.
(Källa: Posiva, Strålsäkerhetscentralen, Svensk kärnbränslehantering, HBL)
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