Kinesiska gruvföretag slår ut konkurrenter i väst

USA:s enda koboltgruva ligger i Idaho, i mellanvästern. Den har aldrig varit i drift. I samma veva som den skulle öppna sjönk priset på kobolt dramatiskt.

Orsaken var att det kinesiska gruvföretaget CMOC Group öppnade en ny stor fyndighet i Demokratiska republiken Kongo, skriver Reuters. Plötsligt fanns det oerhört mycket mer kobolt på marknaden.

Stora investeringar över hela linjen

Det här gäller inte bara kobolt. Många andra mineraler och metaller påverkas också. Ofta såna som är nödvändiga för försvarsindustrin eller den gröna omställningen.

“Kina står inte still och väntar in oss” säger Morgan Bazilian, chef för Payne Institute på Colorado School of Mines till Wall Street Journal. “De fortsätter att investera ovanpå sina redan enorma investeringar i alla led som finns kring värdefulla mineraler.”