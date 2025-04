Kina ökar i tysthet kontrollen över Stilla havet

Studien heter ”China’s Dual-Use Infrastructure in the Pacific” och publiceras denna vecka som en del av Coastwatchers 2.0 Project, ett samarbete mellan University of Canterbury i Nya Zeeland och Project Sinopsis, ett forskningscenter i tjeckiska Prag.

Av rapporten framgår att Kina i tysthet utökat sin militära räckvidd långt över Stilla havet.

Det har man gjort genom att bygga dussintals hamnar, flygplatser och kommunikationsprojekt på nyckelplatser. Planen är att stänga ute USA och dess allierade vid en krigssituation, slår rapporten fast.

Strategiska satsningar

Det handlar om projekt som till sin natur verkar civila men i verkligheten är strategiska punkter i en satsning som sträcker över 500 mil – från Papua Nya Guinea till Samoa i Polynesien, skriver Newsweek.

De utspridda öarna i Stilla havet var avgörande för den amerikanska strategin under andra världskriget och skulle kunna spela en viktig roll i en ny, global konflikt.

”Det växande nätverket i södra Stilla havet har förbisetts även nu när rivaliteten mellan USA och Kina fördjupas”, säger Domingo I-Kwei Yang, forskare vid Taiwans nationella försvarsinstitut, till Newsweek.

”Frågan är inte om utan när Kina kommer att slutföra ett civil-militärt logistiksystem i Stilla havet,” menar Yang.

