Katastrof för Colombia när kokainet försvinner

FBI: Skyttens motiv mot Trump fortfarande oklart

En skytt träffade mot alla odds den före detta presidenten Donald Trump från ett hustak under lördagskvällen. Utredningen fortsätter nu att noggrant undersöka motivet bakom mordförsöket. Det var under lördagskvällen som den förre presidenten Donald Trump blev träffad av en kula vid örat under ett kampanjmöte i staden Butler, Pennsylvania. Skytten dog omedelbart då han …