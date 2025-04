Källor: USA kan erkänna Krim som ryskt

Världen

Nytt uppvaknande – där startups och New Age blandas

I San Francisco har ett nytt projekt startats som blandar startups med New Age. Det är en plats där entreprenörer känner sig hemma i teknik och andlighet på samma gång. Produktiviteten frodas för nya startups Projektet i Kalifornien heter HF0, eller Hacker Fellowship Zero, där deltagarna bor tillsammans i ett boutiquehotell under 3 månader där …