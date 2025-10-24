Efter flera bolagskollapser i USA varnar JPMorgan-vd:n Jamie Dimon för “kackerlackor”, dolda risker i kreditmarknaden, medan centralbanker utreder om problemen kan sprida sig.
"Kackerlackor" kan knäcka marknaden – oroar bankerna
I förra veckan varnade storbanken JPMorgan Chases vd Jamie Dimon för att “kackerlackor” gömmer sig på marknaderna efter de uppmärksammade krascherna i bildelsföretaget First Brands och bilhandlaren Tricolor.
Kollapserna har haft en betydande påverkan på både finansmarknaderna och den bredare bilindustrin. Särskilt oroar att ökande konkurser kan ha en dyster påverkan på de privata lånemarknaderna, vilket i sin tur leder till fler konkurser och en negativ spiral. Rädslan handlar om att det ska sprida sig i en potentiell upprepning av subprime-krisen 2008.
“Jag borde nog inte säga det här, men när man ser en kackerlacka finns det förmodligen fler”, sa JPMorgan Chases vd Jamie Dimon i förra veckan.
Englands centralbank oroar sig
Bankchefens uttalande har präglat debatten bland investerare och centralbankschefer den senaste veckan, rapporterar CNBC.
På onsdagen visade det sig att den brittiska storbanken Barclays gjort förluster på 110 miljoner pund för att de varit exponerade mot Tricolor. Tidigare har den amerikanska investmentbanken Jefferies hade tidigare avslöjat en position på 715 miljoner dollar i bildeltillverkaren First Brands via sin enhet Leucadia Asset Management.
“Den stora frågan idag är: är dessa fall idiosynkratiska, eller är de vad jag skulle kalla kanariefågeln i kolgruvan?”, säger Bank of Englands ordförande Andrew Bailey.
“Med andra ord, säger de oss något mer grundläggande om privat finansiering, privata tillgångar, privat kredit och private equity-sektorn? Det är fortfarande en mycket öppen fråga – det är en öppen fråga i USA, jag tror att det är en fråga vi måste ta på största allvar.”
Även Joachim Nagel, ordförande för Tysklands Bundesbank och medlem av ECB-rådet, har varnat för spridningsrisker på marknaden.
“Lite insektsmedel skadar inte”
Men alla är inte så oroade.
“Det är mindre en ‘bubbla som spricker’ än en sen fas i cyklerna där riskerna ökar ojämnt”, säger Laura Cooper, senior makrostrateg på Nuveen Asset Management till CNBC.
Många betonar nu behovet av strängare emissionsstandarder och mer fokus på risk och hur kapital används. Cooper håller med, även om hon inte ser samma risker som Jamie Dimon.
“Kackerlackorna är inte överallt, men lite insektsmedel skadar inte”, säger Cooper.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
