Dagens PS
Dagensps.se
Råvaror

Dimons dystra varning om USA:s beroende: "Smärtsamt tydligt"

dimon
Jamie Dimon, vd för JP Morgan, har ett stort inflytande i USA. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

I åratal har USA levt på att kunna importera viktiga råvaror och andra produkter utifrån. Nu menar Jamie Dimon att det kan stå landet dyrt.

JP Morgan Chase-chefen Jamie Dimon är en av de mest uppmärksammade rösterna i den amerikanska finansvärlden.

Nu har han utfärdat en varning.

Enligt Dimon har USA gjort sig alltför beroende av utländska råvaror – en utveckling som han menar hotar både tillväxt och nationell säkerhet, skriver Business Insider.

Vill stärka motståndskraften

Dimons slutsats är att USA befinner sig i ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt risktillstånd efter år av ökande beroende av utländska leverantörer.

“Det har blivit smärtsamt tydligt att USA har låtit sig bli alltför beroende av otillförlitliga källor till kritiska råvaror, produkter och tillverkning”, sa han under måndagen.

Som svar lanserar JP Morgan ett omfattande initiativ för att stärka amerikansk ekonomisk motståndskraft.

Satsar på innovation

Programmet, Security and Resiliency Initiative, omfattar 1,5 biljoner dollar i planerade investeringar och finansiering under det kommande decenniet.

Målet är att bygga upp inhemsk produktion och innovation inom områden som energi, försvar, avancerad tillverkning och framtidstekniker som AI och kvantdatorer.

En central del av planen är direkta investeringar på upp till 10 miljarder dollar för att påskynda ny industriell kapacitet.

Åsikterna går isär

Banken planerar även att utöka sitt team av rådgivare och skapa ett externt råd med ledande personer från näringsliv och politik för att styra satsningen.

Dimons varning kommer i ett känsligt läge för den amerikanska ekonomin.

Donald Trumps återupplivade ”America First”-politik har drivit fram nya tullar och handelskonflikter i syfte att stärka inhemska företag, men effekterna är tudelade.

Tuffare tullar

Sedan presidentens beslut att införa 100-procentiga tullar på kinesiska varor från november har Peking svarat med exportrestriktioner på sällsynta jordartsmetaller, som är avgörande för amerikansk teknologi och försvar.

Samtidigt börjar flera indikatorer peka mot en svagare konjunktur. Analytiker vid Société Générale och Moody’s varnar för att USA kan stå inför en recession om sysselsättningen försvagas ytterligare, enligt Quartz.

Andra ser potential för en kortsiktig återhämtning drivet av AI-investeringar och industriell expansion.

