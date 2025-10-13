Dimons dystra varning om USA:s beroende: "Smärtsamt tydligt"

JP Morgan Chase-chefen Jamie Dimon är en av de mest uppmärksammade rösterna i den amerikanska finansvärlden.

Nu har han utfärdat en varning.

Enligt Dimon har USA gjort sig alltför beroende av utländska råvaror – en utveckling som han menar hotar både tillväxt och nationell säkerhet, skriver Business Insider.

Vill stärka motståndskraften

Dimons slutsats är att USA befinner sig i ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt risktillstånd efter år av ökande beroende av utländska leverantörer.

“Det har blivit smärtsamt tydligt att USA har låtit sig bli alltför beroende av otillförlitliga källor till kritiska råvaror, produkter och tillverkning”, sa han under måndagen.

Som svar lanserar JP Morgan ett omfattande initiativ för att stärka amerikansk ekonomisk motståndskraft.