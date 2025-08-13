Dagensps.se
Klockor

Ligornas nya stöldgods – din lyxklocka

Att ha en Rolex synlig på handleden är inte alltid så smart numera visar det sig. Din lyxklocka har blivit ett lovligt byte.
Att ha en Rolex synlig på handleden är inte alltid så smart numera visar det sig. Din lyxklocka har blivit ett lovligt byte. (Foto: Unsplash)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Ett lätt stöldgods att lägga beslag på och sedan snabbt sälja vidare till en väntande kund. Din lyxklocka står högt i kurs hos de kriminella ligorna.

Bling bling på handleden som en lyxklocka är kanske inte det smartaste att bära på vissa håll runt om i världen.

Numera är de dock lovliga villebråd även i lyxkvarteren i städer som London.

Nytt stöldgods – din lyxklocka

Det sker nämligen något av en trend på sistone där de kriminella ligorna, istället för att göra kupper mot klockbutikerna, riktar in sig direkt mot enskilda individer på gator och torg.

Med hjälp av ett snabbt och lätt transportmedel som en moped, och hot med vapen som knivar och pistoler tvingas ägare av lyxklockor att lämna ifrån sig sina dyrgripar.

Snabba köpare väntar

Det sker numera på gatorna i London och Barcelona för att nämna ett par städer, där klockorna ofta redan har en köpare som väntar på att stöldgodset ska säljas vidare, enligt Robb Report.

Tidigare i sommar blev en 24-årig pappa till två barn knivskuren till döds över sin Rolex i guld.

Dådet skedde utanför ett kasino i lyxiga London-området Knightsbridge och visar tydligt i vilken riktning den nya trenden tar.

“Nu är det gaturån där privatpersoner drabbas”, säger Katya Hills, vd på The Watch Register i London, en privat återställningstjänst för stulna klockor.

“Ofta har du två rånare på en moped. De bär vapen och attackerar klockägare på gatan, ofta mitt på ljusa dagen. Det hände även tidigare, men nu har det verkligen gått överstyr”, säger hon.

Ligorna reser själva med klockorna

Det rör sig om kriminella nätverk som för lyxklockorna mellan sig, och även kan resa med klockorna mellan olika länder, genom att bara bära dem runt sina egna handleder.

“De kan bara spåras via serienummer. Man kan inte bara titta på en klocka och säga: ‘Den är stulen.’ Det är inte som en målning, som är visuellt särskiljande”, klargör Katya Hills vidare.

Tänk på serienumret

Samtidigt är det dock viktigt att du som ägare har just serienumret tillgängligt, kanske även sparat på mobilen, tillsammans med bilder på klockans intyg, om och när din klocka skulle bli stulen.

Det är dock svårt att få tillbaka sina stulna klockor, särskilt eftersom de flesta inte har koll på serienumren, och “om du inte antecknar serienumret kan du aldrig få tillbaka den där klockan”.

Rolex toppar listan

Rolex är lyxmärket som ligger högst på listan hos ligorna, nära hälften av alla stulna klockor är en Rolex, och det är ofta de dyra sportmodellerna, som gärna bärs synliga av män.

Även andra trendiga lyxklockor från märken som Patek Philippe, Omega och Cartier hamnar i topp som eftertraktade objekt.

Några tips

Ska du då inte kunna ha lyxklockan på dig när du rör dig utomhus framöver?

Jodå, men tänk ett varv till.

Använd gärna långärmade skjortor och tröjor som täcker klockan, gå inte ensam på osäkra ställen och vifta inte med handleden i onödan för att visa att du har en lyxklocka värd hundratusentals kronor runt handleden.

Johan Augustin
