Bara två procent av eleverna i Kroatien hoppar av sin högre utbildning – men betydligt fler gör det i Rumänien och det får konsekvenser. Det visar färska siffror.
Här hoppar flest av utbildningen – och får inga jobb
Andelen unga som lämnar skolan i förtid fortsätter att minska inom EU, men skillnaderna mellan medlemsländerna är fortfarande stora.
Det visar nya siffror från Eurostat för 2025.
Totalt avbröt 9,1 procent av EU 18–24-åringar sin utbildning utan att gå vidare till gymnasiala eller eftergymnasiala studier eller annan utbildning.
Stor variation
Nivån ligger därmed nära EU mål om att få ned andelen till under 9 procent senast år 2030.
Utvecklingen har gått åt rätt håll under det senaste decenniet. Bland unga män minskade andelen som lämnar utbildningen i förtid från 12,5 procent 2015 till 10,6 procent 2025, skriver Euronews.
För unga kvinnor sjönk motsvarande siffra från 9,4 till 7,5 procent.
Trots förbättringarna varierar situationen kraftigt mellan olika medlemsländer. Lägst andel avhoppare återfinns i Kroatien, där endast 2,1 procent av de unga lämnade utbildningssystemet i förtid.
Även Grekland och Irland uppvisar låga nivåer.
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Boplatsen spelar roll
I andra änden av skalan återfinns Rumänien, där 15,5 procent av de unga avslutade sin utbildning tidigt.
Även Tyskland och Spanien hör till de länder som rapporterade höga nivåer av studieavhopp under 2025.
Var unga bor spelar också en viktig roll. I EU större städer var andelen tidiga avhoppare 8 procent, jämfört med 10,1 procent i förorter och mindre tätorter. På landsbygden uppgick andelen till 9,6 procent.
Rumänien, Bulgarien och Danmark hade de högsta andelarna unga på landsbygden som lämnade utbildningen i förtid.
Relativt bra siffror i Sverige
Tidiga studieavbrott påverkar även möjligheterna på arbetsmarknaden. Under 2025 hade 46,2 procent av de unga som lämnat utbildningen i förtid ett arbete.
Sverige då? Jo, landet är ett av ganska få medlemsländer där minst hälften av de unga avhopparna hade arbete.
De andra var Nederländerna, Malta, Sverige, Cypern, Portugal, Spanien, Danmark, Tyskland och Lettland.
I flera andra länder var situationen betydligt svårare.
Litauen, Slovakien, Bulgarien och Kroatien hade de högsta andelarna unga avhoppare som stod utanför arbetsmarknaden, vilket understryker kopplingen mellan utbildning och framtida sysselsättning.
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