Här hoppar flest av utbildningen – och får inga jobb

Totalt avbröt 9,1 procent av EU 18–24-åringar sin utbildning utan att gå vidare till gymnasiala eller eftergymnasiala studier eller annan utbildning.

Stor variation

Nivån ligger därmed nära EU mål om att få ned andelen till under 9 procent senast år 2030.

Utvecklingen har gått åt rätt håll under det senaste decenniet. Bland unga män minskade andelen som lämnar utbildningen i förtid från 12,5 procent 2015 till 10,6 procent 2025, skriver Euronews.

För unga kvinnor sjönk motsvarande siffra från 9,4 till 7,5 procent.

Trots förbättringarna varierar situationen kraftigt mellan olika medlemsländer. Lägst andel avhoppare återfinns i Kroatien, där endast 2,1 procent av de unga lämnade utbildningssystemet i förtid.

Även Grekland och Irland uppvisar låga nivåer.

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