EU: Ohållbart underskott i handeln med Kina

”Dag ett i Kina, med ett mål: börja återställa vårt ohållbara handelsunderskott”, skriver han i ett inlägg efter ett möte med företagsrepresentanter från europeiska bolag i Kina.

EU:s underskott i handeln med Kina är ohållbart, slår handelskommissionären Maros Sefcovic fast i ett inlägg på X.

”Dag ett i Kina, med ett mål: börja återställa vårt ohållbara handelsunderskott”, skriver han i ett inlägg efter ett möte med företagsrepresentanter från europeiska bolag i Kina.