EU: Ohållbart underskott i handeln med Kina
EU:s underskott i handeln med Kina är ohållbart, slår handelskommissionären Maros Sefcovic fast i ett inlägg på X.
”Dag ett i Kina, med ett mål: börja återställa vårt ohållbara handelsunderskott”, skriver han i ett inlägg efter ett möte med företagsrepresentanter från europeiska bolag i Kina.
Förenklat tillträde till den kinesiska marknaden och stärkt skydd av EU-företags ekonomiska intressen är enligt EU-kommissionären det budskap han får från de europeiska företagen.
Maros Sefcovic ska under sitt besök i Kina föra samtal med landets handelsminister Wang Wentao. På agendan står bland annat hantering av EU:s handelsunderskott med Kina – som beräknas uppgå till över en miljard dollar per dag. En annan fråga är möjliga begränsningar för EU:s import av kinesiska hybridbilar.