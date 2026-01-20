Grönt ljus för kinesisk jätteambassad: "Helt fel beslut"

Den brittiska regeringen har gett klartecken till planerna på en ny, omfattande kinesisk ambassad i östra London.

Beslutet gäller bygget vid Royal Mint Court i Tower Hamlets, nära Towern, och har väckt stark kritik från både oppositionen och säkerhetspolitiska bedömare.

Det öppnar för ett närmande i relationen mellan Storbritannien och Kina, en känslig fråga, skriver The Independent.

Kan leda till brittiskt statsbesök

Beslutet om ambassaden fattades av bostadsministern Steve Reed och innebär att ett långdraget planärende nu avslutas på regeringsnivå.

Därmed undanröjs ett diplomatiskt hinder som bedöms ha stått i vägen för ett statsbesök till Kina av premiärminister Keir Starmer, möjligen redan inom de närmaste veckorna.

Ambassaden väntas bli den största kinesiska beskickningen i Europa.