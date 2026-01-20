Dagens PS
Grönt ljus för kinesisk jätteambassad: "Helt fel beslut"

Protesterna har varit intensiva mot den kinesiska ambassaden i London som nu ändå blir av. (Foto: Joanna Chan/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Kina får nu bygga sin planerade enorma ambassad i London. Det får både aktivister och oppositionen att rasa mot Labour-regeringens beslut.

Den brittiska regeringen har gett klartecken till planerna på en ny, omfattande kinesisk ambassad i östra London.

Beslutet gäller bygget vid Royal Mint Court i Tower Hamlets, nära Towern, och har väckt stark kritik från både oppositionen och säkerhetspolitiska bedömare.

Det öppnar för ett närmande i relationen mellan Storbritannien och Kina, en känslig fråga, skriver The Independent.

Kan leda till brittiskt statsbesök

Beslutet om ambassaden fattades av bostadsministern Steve Reed och innebär att ett långdraget planärende nu avslutas på regeringsnivå.

Därmed undanröjs ett diplomatiskt hinder som bedöms ha stått i vägen för ett statsbesök till Kina av premiärminister Keir Starmer, möjligen redan inom de närmaste veckorna.

Ambassaden väntas bli den största kinesiska beskickningen i Europa.

Har uppmanat regeringen till avslag

Kritiker menar att placeringen och byggnadens utformning innebär säkerhetsrisker.

Bland annat har oro lyfts kring påstådda utrymmen utan tydlig funktion samt närheten till känslig infrastruktur som är central för Londons finanssektor.

Ett tvärpolitiskt utskott i parlamentet med ansvar för nationell säkerhetsstrategi har tidigare uppmanat regeringen att avslå ansökan.

Avfärdar kritiken

Bedömningen där var att anläggningen skulle kunna fungera som nav för underrättelseverksamhet och påtryckningar mot oppositionella grupper, inklusive kinesiska dissidenter och Hongkong-aktivister bosatta i Storbritannien.

Regeringen har avfärdat kritiken och framhåller att processen följt gällande plan- och rättsregler.

Enligt regeringen har nationella säkerhetsintressen vägts in under hela handläggningen, med underrättelsetjänster involverade.

Kraftiga protester från oppositionen

Man pekar också på att det finns säkerhetsmässiga fördelar med att Kina samlar sin diplomatiska närvaro, som i dag är utspridd på flera adresser i London.

Trots godkännandet är frågan långt ifrån avslutad. Lokala boende och aktivistgrupper förbereder nu rättsliga åtgärder för att stoppa projektet genom en domstolsprövning.

Insamlingar har inletts för att finansiera en juridisk process, vilket kan innebära ytterligare förseningar.

Oppositionen har reagerat kraftigt, rapporterar BBC

“Fel beslut”

Företrädare för de konservativa, Liberaldemokraterna och Kina-kritiska grupper anklagar regeringen för att prioritera diplomatiska och ekonomiska relationer framför nationell säkerhet och skyddet av politiska flyktingar.

“Detta är fel beslut för Storbritannien, det skickar helt fel signaler. Fel för dissidenter, fel för Storbritanniens nationella säkerhet”, säger Luke de Pulford på Inter-Parliamentary Alliance on China.

Beslutet riskerar därmed att bli en fortsatt politisk stridsfråga, även om byggplanerna formellt nu har godkänts.

Läs mer: Kina nådde BNP-målet – på ett "märkligt" sätt. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KinaLondonStorbritannien
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

