Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Gödselmiljardär kan ta Tjeckien närmare Ryssland

tjeckien
Andrej Babiš har redan varit premiärminister under en sejour och nu vill han bli det igen. (Foto: Petr David Josek/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Han har misstänkts för bedrägeri och har tjänat miljarder på konstgödsel. Nu vill Andrej Babiš bli Tjeckiens premiärminister – igen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När tjeckiska väljare går till valurnorna i helgen är det ett parlamentsval som kan förändra maktbalansen i Centraleuropa.

Just nu är det den tidigare premiärministern Andrej Babiš och hans populistiska parti ANO ligger i topp i opinionsmätningarna.

ANNONS

Babiš har uttryckt sig kritiskt till Tjeckiens Ukraina-stöd – och om han återfår makten kan det påverka relationen till övriga Europa rejält, skriver Politico.

Tros vinna valet

Enligt de senaste undersökningarna väntas ANO få omkring 29 procent av rösterna. Det skulle göra Babiš till huvudkandidat att åter bli premiärminister, fyra år efter att han förlorade makten.

Utmanaren är den sittande center-högerregeringen under Petr Fiala, vars koalition Spolu samlar runt 20 procent.

Petr Fiala är den nuvarande premiärministern som har suttit sedan 2021. (Foto: Petr David Josek/AP/TT).

Fialas regering har tappat stöd på grund av impopulära åtstramningsåtgärder och har nu den lägsta populariteten för en tjeckisk administration på över ett decennium.

Valet gäller de 200 platserna i landets underhus, Poslanecká sněmovna. Totalt ställer 26 partier upp, men endast ett fåtal väntas ta sig över femprocentsspärren.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Har betydelse för EU

Förutom ANO och Spolu finns flera aktörer som kan spela en nyckelroll i regeringsbildningen.

Det liberala Piratpartiet väntas nå omkring nå 10 procent, STAN (Mayors and Independents) som ligger runt 11 procent, och det högerextrema SPD beräknas få 13 procent.

Valet är inte bara av inrikespolitisk betydelse. Tjeckien har varit en av EU:s starkaste förespråkare av stöd till Ukraina, både politiskt och militärt.

Vill skära i Ukraina-stödet

Babiš har däremot signalerat att han vill dra ner på stödet till Kyiv och ifrågasatt landets engagemang i EU:s klimatpolitik och migrationsfrågor, skriver BBC.

En seger för ANO skulle därför kunna innebära att Tjeckien rör sig närmare den mer Rysslandsvänliga linjen som redan märks i Slovakien och Ungern.

Babiš är en kontroversiell figur. Han står åtalad för misstänkt bedrägeri kopplat till EU-bidrag och har återtagit kontrollen över sitt konglomerat Agrofert, som bland annat säljer konstgödsel, något som väckt frågor om intressekonflikter.

Lär bli tuffa förhandlingar

ANNONS

Även om tidigare skandaler haft begränsad påverkan på hans väljarstöd kan rättsprocesserna skapa komplikationer efter valet.

President Petr Pavel har enligt konstitutionen makt att utse premiärminister och kan ställas inför svåra överväganden om Babiš vinner.

Resultatet väntas i vilket fall ge en splittrad kammare där koalitionsförhandlingar blir avgörande.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RysslandTjeckienUkraina
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS