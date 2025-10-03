Gödselmiljardär kan ta Tjeckien närmare Ryssland

När tjeckiska väljare går till valurnorna i helgen är det ett parlamentsval som kan förändra maktbalansen i Centraleuropa.

Just nu är det den tidigare premiärministern Andrej Babiš och hans populistiska parti ANO ligger i topp i opinionsmätningarna.

ANNONS

Babiš har uttryckt sig kritiskt till Tjeckiens Ukraina-stöd – och om han återfår makten kan det påverka relationen till övriga Europa rejält, skriver Politico.

Tros vinna valet

Enligt de senaste undersökningarna väntas ANO få omkring 29 procent av rösterna. Det skulle göra Babiš till huvudkandidat att åter bli premiärminister, fyra år efter att han förlorade makten.

Utmanaren är den sittande center-högerregeringen under Petr Fiala, vars koalition Spolu samlar runt 20 procent.

Petr Fiala är den nuvarande premiärministern som har suttit sedan 2021. (Foto: Petr David Josek/AP/TT).

Fialas regering har tappat stöd på grund av impopulära åtstramningsåtgärder och har nu den lägsta populariteten för en tjeckisk administration på över ett decennium.

Valet gäller de 200 platserna i landets underhus, Poslanecká sněmovna. Totalt ställer 26 partier upp, men endast ett fåtal väntas ta sig över femprocentsspärren.