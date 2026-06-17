Fredsavtalet fick motsatt effekt – kokaingängen tar över

Istället har landets kokainproduktion mer än tredubblats.

Dessutom har stora delar av landsbygden fått se nya kriminella grupper ta över områden som tidigare kontrollerades av gerillan.

Ökat i komplexitet

När Farc lade ned vapnen 2016 skapades ett maktvakuum i flera regioner. Idén var att staten skulle etablera sin närvaro och skapa ekonomiska alternativ för lokalbefolkningen.

Enligt kritiker skedde detta aldrig i tillräcklig omfattning. I stället har väpnade grupper med fokus på narkotikahandel, illegal gruvdrift och människosmuggling vuxit fram, skriver Financial Times.

Utvecklingen har varit särskilt tydlig i provinser som Cauca i sydvästra Colombia. Lokala ledare beskriver hur konflikterna blivit mer komplexa än under gerillakrigets dagar.

Medan Farc hade politiska mål drivs dagens grupper främst av ekonomiska intressen.

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