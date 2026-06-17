Colombia hade stora förväntningar på sitt fredsavtal i mitten av 2015-talet. Men nya gäng har kommit in och styr den lukrativa kokainmarknaden.
Fredsavtalet fick motsatt effekt – kokaingängen tar över
För tio år kom det historiska fredsavtalet mellan Colombias regering och Farc-gerillan. Då fanns förhoppningar om att det skulle leda till minskad kokainproduktion.
Istället har landets kokainproduktion mer än tredubblats.
Dessutom har stora delar av landsbygden fått se nya kriminella grupper ta över områden som tidigare kontrollerades av gerillan.
Ökat i komplexitet
När Farc lade ned vapnen 2016 skapades ett maktvakuum i flera regioner. Idén var att staten skulle etablera sin närvaro och skapa ekonomiska alternativ för lokalbefolkningen.
Enligt kritiker skedde detta aldrig i tillräcklig omfattning. I stället har väpnade grupper med fokus på narkotikahandel, illegal gruvdrift och människosmuggling vuxit fram, skriver Financial Times.
Utvecklingen har varit särskilt tydlig i provinser som Cauca i sydvästra Colombia. Lokala ledare beskriver hur konflikterna blivit mer komplexa än under gerillakrigets dagar.
Medan Farc hade politiska mål drivs dagens grupper främst av ekonomiska intressen.
Läs mer: Kokaingängen ställer om till guld: ”Enastående intäkter”. Realtid
Mer specialiserat än tidigare
Samtidigt har kokainproduktionen blivit allt mer effektiv. Nya kokasorter, förbättrade odlingsmetoder och modernare laboratorier har ökat avkastningen kraftigt.
FN uppskattar att arealen med kokaplantager ökade med omkring 50 procent mellan 2018 och 2023.
Produktionen har spridits över större områden och drivs i dag med betydligt högre grad av specialisering än tidigare.
Den ökade tillgången har förändrat den globala narkotikamarknaden. Europa har vuxit fram som en allt viktigare destination för colombianskt kokain och konsumtionen närmar sig nu amerikanska nivåer.
Läs mer: Knarkgäng och gruvbolag slåss mot varandra – i ny guldrusch. Realtid
Ökade beslag av kokain
Beslag av kokain i europeiska hamnar har slagit rekord flera år i rad, samtidigt som narkotikarelaterad kriminalitet blivit ett växande problem i flera städer.
I Colombia har de kriminella gruppernas växande inkomster stärkt deras kontroll över territorier och smuggelleder.
Många har även expanderat till andra illegala verksamheter, däribland guldutvinning och människosmuggling.
Dominerar valkampanjen
Frågan dominerar nu den colombianska presidentvalskampanjen. Den ena sidan vill återuppta en hård militär offensiv mot grupperna, medan den andra förespråkar fortsatta förhandlingar.
Trots oenigheten råder bred samsyn om att utvecklingen gått i motsatt riktning mot vad som utlovades efter fredsavtalet.
Antalet personer som tillhör väpnade grupper har mer än fördubblats sedan 2018 och många av de områden som en gång hoppades på fred präglas åter av osäkerhet, våld och organiserad brottslighet.
Läs mer: Räkna inte med oljerea – experter tror på höga priser. Realtid