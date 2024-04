Finansiell kris hotar Donald Trump

Kombinationen av starka megatrender, tillsammans med flera selektiva bolagsköp, driver fram en snabb tillväxt för börsbolaget även detta år. Miljö, elektrifiering och så kallad near shoring där företag väljer att flytta tillverkningen närmare sina marknader är trender som kommer att finnas som tillväxtmotor under många år framöver. För att dra full nytta av dessa starka …

Sexuella övergrepp och bedrägeri

Donald Trump har redan befunnits ansvarig för sexuella övergrepp, förtal och ekonomiskt bedrägeri i tre separata rättegångar, alla juridiska problem gör honom olik någon annan amerikansk presidentkandidat.

Han står inför fyra ytterligare åtal, inklusive två som påstår att han konspirerat för att omkullkasta utgången av presidentvalet 2020.

Förra veckan påbörjades hans första brottsmålsrättegång på grund av anklagelser om att ha förfalskat affärsredovisning för att dölja en betalning till en porrskådespelerska innan valet 2016.

Enligt de senaste uppgifterna från den federala valkommissionen har Donald Trumps allierade superpolitiska aktionskommitté Make America Great Again Inc. samlat in 14 miljoner dollar, cirka 152,9 miljoner kronor, och spenderat 6,3 miljoner dollar, cirka 68,8 miljoner kronor.

USA:s kampanjfinansieringslagar hindrar dock den gruppen från att direkt finansiera Trumps juridiska kostnader.

