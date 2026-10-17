En fastighetskoncern med 27 dotterbolag har begärts i konkurs. Koncernen har mångmiljonskulder och Kronofogden hittar inga pengar.
Fastighetskoncern begärd i konkurs – mångmiljonskulder
Det är Annika Backlund AB, en fastighetskoncern med 27 dotterbolag, som begärts i konkurs.
Den konkreta anledningen till konkursen är att ett annat fastighetsbolag vänt sig till tingsrätten efter att inte ha fått sina fakturor betalda.
Totalt är Annika Backlund AB skyldigt det andra fastighetsbolaget drygt sju miljoner kronor och Kronofogden har konstaterat att man inte hittar några pengar som täcker skulderna.
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Fastigheter i tre koncerner
Annika Backlund har ordnat sitt fastighetsinnehav i tre koncerner.
Annika Backlund AB, nu konkurshotat, äger 27 bolag. Bronshornet fastigheter AB äger elva bolag och Silverhornet fastighets AB äger tre bolag.
Silverhornet ägde även Annika Backlund-hem AB, som redan försatts i konkurs.
Den första konkursförhandlingen fick ställas in eftersom tingsrätten inte fått bekräftat av Backlund att hon fått kallelsen till förhandlingen.
I slutet av oktober ska tingsrätten ta ny ställning till konkursansökan, skriver Hem & hyra.
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Tänker sälja fastigheter
Det är Annika Backlund AB som är begärt i konkurs och om bolaget försätts i konkurs, kommer Kronofogden att se fastigheterna i dotterbolagen som en tillgång i konkursen, skriver Arbetarbladet.
Det innebär att fastigheterna kan komma att säljas för att betala skulderna i konkursen.
Skulden till fastighetsbolaget som gått till tingsrätten, är inte den enda skuld Annika Backlund har i sina företag.
Enligt nyhetstjänsten Newsworthy har Annika Backlund AB per den 6 oktober skulder hos Kronofogden på drygt 42 miljoner kronor.
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Har hyreshus i fem län
Under namnet AB-hem äger och driver Backlund fastigheter med flera hundra lägenheter i fem län.
Många av företagen har sitt säte i Örebro, om än inte alla. Enligt NA har bolagen med säte i Örebro runt 30 skulder hos kronofogden, på belopp från 600 kronor till mer än tio miljoner.
Totalt handlar det om skulder på ytterligare drygt 31 miljoner kronor, förutom de drygt 42 miljoner kronor Annika Backlund AB har i skulder.
Annika Backlund fanns 2025 med på Hem & hyras lista över landets sämsta hyresvärdar.
När hennes bolag Annika Backlund-hem AB i somras försattes i konkurs var det efter en ansökan från Skatteverket.
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”Säljer i slutet av oktober”
Till Arbetarbladet skriver Backlund i ett mejl att hon ”har en köpare till fastigheterna”, men inte vill avslöja vem det är.
”I slutet av oktober säljer jag alla Annika Backlund AB:s fastigheter och alla skulder löses därmed”, skriver hon även i ett mejl till NA.
Hon svarar på en fråga kring skulderna att ”hur jag hanterar skulderna är att betala av dem, givetvis”.
Hon säger sig vid förra månadsskiftet ha betalat cirka 1,7 miljoner kronor av den totala skulden på ungefär 5,5 miljoner hon har på bolagens skattekonton.
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