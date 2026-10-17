Fastighetskoncern begärd i konkurs – mångmiljonskulder

Tänker sälja fastigheter

Det är Annika Backlund AB som är begärt i konkurs och om bolaget försätts i konkurs, kommer Kronofogden att se fastigheterna i dotterbolagen som en tillgång i konkursen, skriver Arbetarbladet.

Det innebär att fastigheterna kan komma att säljas för att betala skulderna i konkursen.

Skulden till fastighetsbolaget som gått till tingsrätten, är inte den enda skuld Annika Backlund har i sina företag.

Enligt nyhetstjänsten Newsworthy har Annika Backlund AB per den 6 oktober skulder hos Kronofogden på drygt 42 miljoner kronor.

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Har hyreshus i fem län

Under namnet AB-hem äger och driver Backlund fastigheter med flera hundra lägenheter i fem län.

Många av företagen har sitt säte i Örebro, om än inte alla. Enligt NA har bolagen med säte i Örebro runt 30 skulder hos kronofogden, på belopp från 600 kronor till mer än tio miljoner.

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Totalt handlar det om skulder på ytterligare drygt 31 miljoner kronor, förutom de drygt 42 miljoner kronor Annika Backlund AB har i skulder.

Annika Backlund fanns 2025 med på Hem & hyras lista över landets sämsta hyresvärdar.

När hennes bolag Annika Backlund-hem AB i somras försattes i konkurs var det efter en ansökan från Skatteverket.

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Ett fastighetsbolag kräver sju miljoner via Kronofogden men totalt har Annika Backlunds bolag skulder på cirka 73 miljoner. En koncern begärs i konkurs. (Foto: Vilhelm Stokstad /TT)

”Säljer i slutet av oktober”

Till Arbetarbladet skriver Backlund i ett mejl att hon ”har en köpare till fastigheterna”, men inte vill avslöja vem det är.

”I slutet av oktober säljer jag alla Annika Backlund AB:s fastigheter och alla skulder löses därmed”, skriver hon även i ett mejl till NA.

Hon svarar på en fråga kring skulderna att ”hur jag hanterar skulderna är att betala av dem, givetvis”.

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Hon säger sig vid förra månadsskiftet ha betalat cirka 1,7 miljoner kronor av den totala skulden på ungefär 5,5 miljoner hon har på bolagens skattekonton.

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