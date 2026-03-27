Många extremister ljuger för sin omgivning. Men det finns en plats där de ofta är helt ärliga: webbläsaren.
Hemliga agenter avslöjar terrorister – i deras sökhistorik
Den brittiska säkerhetstjänsten arbetar allt mer intensivt med att förstå hur unga människor dras in i extremism via internet.
I centrum för detta arbete finns en specialiserad grupp av beteendevetare som analyserar digitalt material för att identifiera individer som riskerar att begå terrorbrott.
Gruppen består av psykologer, kriminologer och andra experter som studerar allt från chattforum till beslagtagna enheter för att skapa en helhetsbild av en persons tankemönster och drivkrafter.
Försöker identifiera risker
Utvecklingen mot ensamagerande gärningspersoner har förändrat hotbilden. Tidigare handlade det ofta om organiserade nätverk, men i dag radikaliseras många på egen hand online.
En växande andel av dessa är minderåriga, vilket skapar stora utmaningar för myndigheterna. Unga individer som både kan vara sårbara och farliga kräver särskilt försiktiga bedömningar och insatser.
Beteendevetarnas arbete går ut på att väga riskfaktorer mot så kallade skyddsfaktorer, som stabila relationer, utbildning och psykiskt välbefinnande, skriver Financial Times som har undersökt hur brittiska underrättelsetjänsten MI5 arbetar med frågan.
Internet en central aspekt
I vissa fall är det inte en ökad extremism som leder till våld, utan snarare att skyddande delar i individens liv försvinner.
Förluster, isolering eller psykisk ohälsa kan göra att en person agerar på idéer som tidigare inte omsatts i handling.
Internet spelar en avgörande roll i denna utveckling. Extremistiskt material är lättillgängligt och sprids snabbt över gränser, ofta förstärkt av ny teknik som artificiell intelligens och automatiska översättningar.
”Känner dem bättre än de själva”
Dessutom har nya fenomen uppstått där individer blandar olika ideologier, vilket gör dem svårare att kategorisera och bedöma.
Ofta granskas beslagtagna enheter noggrant för att se vad folk har sökt på.
”Ganska ofta känner vi människor bättre än de känner sig själva. För du kommer att ljuga för dina föräldrar, du kommer att ljuga för din flickvän, du kommer att ljuga för dig själv, men väldigt få människor ljuger för sin webbläsare”, säger en av de hemliga agenterna i MI5.
Samarbete med myndigheter
Myndigheterna försöker i ökande grad förebygga brott genom att ingripa tidigt, särskilt när det gäller unga.
I stället för enbart rättsliga åtgärder arbetar man med att stärka individens livssituation och minska risken för radikalisering.
Detta kan innebära samarbete mellan säkerhetstjänst, polis och sociala myndigheter.
Samtidigt väcker arbetet etiska frågor, särskilt när det gäller att utreda barn. Balansen mellan säkerhet och individens välbefinnande är komplex.
