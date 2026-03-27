Hemliga agenter avslöjar terrorister – i deras sökhistorik

Internet en central aspekt

I vissa fall är det inte en ökad extremism som leder till våld, utan snarare att skyddande delar i individens liv försvinner.

Förluster, isolering eller psykisk ohälsa kan göra att en person agerar på idéer som tidigare inte omsatts i handling.

Internet spelar en avgörande roll i denna utveckling. Extremistiskt material är lättillgängligt och sprids snabbt över gränser, ofta förstärkt av ny teknik som artificiell intelligens och automatiska översättningar.

ANNONS

”Känner dem bättre än de själva”

Dessutom har nya fenomen uppstått där individer blandar olika ideologier, vilket gör dem svårare att kategorisera och bedöma.

Ofta granskas beslagtagna enheter noggrant för att se vad folk har sökt på.

”Ganska ofta känner vi människor bättre än de känner sig själva. För du kommer att ljuga för dina föräldrar, du kommer att ljuga för din flickvän, du kommer att ljuga för dig själv, men väldigt få människor ljuger för sin webbläsare”, säger en av de hemliga agenterna i MI5.

Samarbete med myndigheter

Myndigheterna försöker i ökande grad förebygga brott genom att ingripa tidigt, särskilt när det gäller unga.

I stället för enbart rättsliga åtgärder arbetar man med att stärka individens livssituation och minska risken för radikalisering.

Detta kan innebära samarbete mellan säkerhetstjänst, polis och sociala myndigheter.

Samtidigt väcker arbetet etiska frågor, särskilt när det gäller att utreda barn. Balansen mellan säkerhet och individens välbefinnande är komplex.

ANNONS

Läs mer: Piloter får pengar – om de snålar med bränslet. Realtid