EU-toppen: EU vill bli bundis med Storbritannien

Världen

Han krossar den amerikanska drömmen: "En myt"

Nobelpristagaren Joe Stiglitz har inte mycket till övers för “the American Dream” och den amerikanska ekonomin kommer drabbas negativt om Donald Trump blir omvald. Nobelpristagaren och professorn på Columbia University i New York, Joe Stiglitz, målar upp en dyster bild av USA:s framtid i sin nya bok “The Road to Freedom: Economics and the Good …